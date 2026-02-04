Delincuente destruye cámara de vigilancia en barrio LU4

El hecho vandálico se registró a la 01.38 de este miércoles y el dispositivo tecnológico destruido había sido colocado el martes.

Se trata de una cámara de video con inteligencia artificial, cuyo DVR almacenó en detalle la figura y accionar del sujeto que utilizó un palo para romperla tras subirse a un paredón adosado a la pared de uno de los dúplex.

El registro que ya estaría en poder de la policía aportado por vecinos la adquirieron y preveían radicar la denuncia en la Comisara Quinta.

El delincuente que actuó de manera solitaria, escapó en dirección a las 1.008 viviendas y el hecho vandálico igualmente fue captado por otras cámaras que existen en ese barrio de la zona sur, tal como se observa en la secuencia que complementa este informe.

WhatsApp Video 2026-02-04 at 12.51.56

No es la primera vez que sucede este tipo de delito en el mismo sector urbano donde numerosos vecinos se vieron obligados a instrumentar medidas de seguridad que incluyen alarmas comunitarias sectorizadas debido a frecuentes roturas de cristales y robos de cubiertas de automóviles, además de sospechosos desplazamientos de desconocidos.

El caso anterior ocurrió casi a fines del año pasado cuando tres sujetos arrancaron y sustrajeron otros cinco dispositivos de video vigilancia.