Comenzó la obra de la Ruta 40 Los Tamariscos-Facundo

Se hará con fondos provinciales. Torres presidió el acto en el que se firmó el acta para el inicio de la reparación integral de la ruta.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, encabezó este miércoles la firma del inicio de obra de la Ruta Nacional 40 entre Facundo y Los Tamariscos, que una vez concluida reforzará la seguridad vial en uno de los tramos más transitados de la zona.

La iniciativa se encuentra contemplada en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre el Estado Nacional y la Provincia, a partir del cual el Gobierno del Chubut ejecuta un esquema de obra pública que permite saldar la deuda con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo.

Tras recorrer el inicio de los trabajos, Torres destacó que la obra “fue uno de los reclamos que más escuchamos desde que asumimos, y lo que muchos no sabían es que se trata de una ruta nacional. La buena noticia es que, gracias a la demanda que presentamos junto a los intendentes y a que la Justicia nos dio la razón, pudimos pedirle a la Nación que nos transfiriera la obra para hacernos cargo de su ejecución”.

En ese sentido, agregó que “la Ruta Nacional 40, en el tramo Facundo–Los Tamariscos, se hizo viral por ser una de las más destruidas y uno de los peores tramos del país, y hoy no solo la estamos reconstruyendo con recursos provinciales, gracias al trabajo conjunto con los municipios, sino también desendeudándonos de manera total con la Nación, dejando atrás la deuda criminal que contrajo el gobierno anterior”.

“El monto de esta obra se va a descontar de la deuda que mantenía la Provincia del Chubut con el Estado nacional a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo, contraída por la gestión anterior”, indicó el mandatario, quien además confirmó que el plazo de ejecución de los trabajos será de 18 meses.

Por último, Torres puso en relieve que “el rol de los intendentes fue fundamental en la gestión de esta obra, que representa una deuda a saldar con todos los chubutenses”.

El monto total actualizado de la obra asciende a $22.352.621.868,04, financiado por el Gobierno del Chubut.