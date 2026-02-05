El hundimiento en avenida Yrigoyen estaba previsto

Así lo aseguró el secretario de Infraestructura del municipio, Fernando Ostoich, en función de las lluvias previstas. La próxima semana se colocará la carpeta asfáltica.

Este jueves a la mañana, un hundimiento en la calzada obligó a restringir el tránsito en la Avenida Yrigoyen, a la altura de la calle Ramos Mejía. El incidente ocurrió en el mismo sector donde días atrás se había trabajado en el recambio de la cañería pluvial. Ante esta situación, el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, brindó explicaciones técnicas.

El funcionario aseguró que el deterioro no tomó por sorpresa al equipo de trabajo, dado que “era algo que teníamos previsto que podía suceder; justamente por eso aceleramos los tiempos de la obra para poder liberar el tránsito porque sabíamos que venía una lluvia”.

Según detall, las precipitaciones nocturnas del miércoles afectaron el riego asfáltico provisorio generando baches, pero no dañaron la estructura de fondo. “No hubo ningún problema; todo sigue normal tal cual lo previsto y organizado; ahora se está reparando el bache para rehabilitar el carril”, acotó.

Ostoich confirmó que la obra entrará en su fase definitiva la próxima semana con la colocación de la carpeta asfáltica. Actualmente, los operarios se encuentran terminando las cámaras y consolidando las veredas para asegurar el talud de la ruta.

Por último, destacó que para no entorpecer la circulación en una arteria tan clave, las tareas finales se realizarán en horario nocturno y por carriles. “No vamos a estar molestando a nadie y se van a encontrar con la cinta asfáltica terminada”, concluyó.