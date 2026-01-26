Ruta 3: avanza la obra de reemplazo del pluvial

Las tareas comenzaron el sábado por la noche y se realizan sin interrupciones, con trabajadores en el lugar durante las 24 horas. Este lunes se concretó la extracción del pluvial.

El intendente Othar Macharashvili, acompañado por el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, y la subsecretaria Clarisa Méndez, recorrió este lunes la obra de reemplazo del conducto pluvial ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en el tramo comprendido entre Juan B. Justo y Ramos Mejía, una intervención clave para garantizar la seguridad y la transitabilidad en uno de los sectores más transitados del Paseo Costero y la Ruta Nacional N° 3.

Los trabajos comenzaron el sábado por la noche y se desarrollan de manera ininterrumpida, con un esquema de trabajo de 24 horas, dispuesto por la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, con el objetivo de reducir los plazos de ejecución y minimizar el impacto en la rutina diaria de vecinos y conductores.

En ese marco, este lunes se concretó uno de los puntos clave de la obra: la extracción del caño pluvial existente, una estructura que había cumplido su vida útil y presentaba un avanzado estado de deterioro producto de su antigüedad, generando irregularidades en la superficie y comprometiendo la estabilidad del sector.

Ostoich valoró el avance de los trabajos y destacó el esfuerzo de los equipos involucrados, indicando que “estamos contentos por el avance de la obra, ya que venimos trabajando desde el sábado por la noche a muy buen ritmo. Ya pudimos completar la extracción del caño y, tal como habían relevado los equipos técnicos, el conducto estaba muy deteriorado y era necesaria su remoción”.

La intervención contempla no solo el reemplazo del pluvial, sino también la recuperación del suelo, la reconstrucción de la vereda, la consolidación de la descarga al mar y la posterior restitución del hormigón, tareas fundamentales para garantizar la correcta nivelación del suelo y la transitabilidad plena en este tramo del Paseo Costero y de la Ruta Nacional N°3.

En este contexto, Ostoich consideró que “gracias al trabajo de los diferentes equipos, venimos muy bien con los plazos y estimamos que este martes comiencen las tareas de remediación del suelo, que permitirán colocar el nuevo conducto pluvial”.

INTERVENCION TECNICA COMPLEJA

La extracción del caño demandó un operativo de gran complejidad. El conducto, que ya había quedado al descubierto durante el fin de semana, fue seccionado en tramos más cortos para facilitar su retiro. Posteriormente, mediante el uso de excavadoras y grúas, se avanzó con la extracción progresiva de cada segmento.

En el sector más cercano a la calle Ramos Mejía, la tarea requirió un tratamiento diferencial debido a la presencia de múltiples interferencias subterráneas. En ese punto, el caño no pudo retirarse de la misma manera, por lo que se implementó un método de extracción, deslizando los tramos hacia el centro del lugar de excavación.

Una vez retirado el conducto, los equipos avanzarán con el saneamiento del terreno, que incluye la remoción del suelo contaminado, su reemplazo por material apto, la compactación y la conformación de la cota definitiva sobre la cual se instalará el nuevo pluvial. Hasta el momento, se estima que se movieron aproximadamente 2.500 metros cúbicos de suelo.

Los trabajos están a cargo de la empresa LH3, junto a sus contratistas, que aportan personal especializado en seguridad e higiene, operadores de maquinaria, gruistas y operarios. Por parte del Municipio, interviene un equipo amplio integrado por la Dirección de Ejecución de Obras Viales, personal de la Subsecretaría de Infraestructura y otras áreas que acompañan y supervisan el desarrollo de la obra.

ORDENAMIENTO DEL TRANSITO

En paralelo, la Secretaría de Control Urbano y Operativo dispuso un esquema especial de ordenamiento del paso de vehículos. El operativo cuenta con la intervención del personal del área de Tránsito municipal, que trabaja en los desvíos sobre Hipólito Yrigoyen, Namuncurá y Necochea, además de los cruces sobre la Ruta 3, con el apoyo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

Cabe recordar que, durante el periodo que se extiendan los trabajos, los camiones que deban atravesar la ciudad sin detenerse serán desviados por la Ruta Provincial N° 37; mientras que, aquellos que no posean acoplado y que ingresan a Comodoro, lo harán por el Camino Roque González. Los camiones de gran porte con acoplado que necesiten ingresar para tareas específicas, lo harán por la Ruta 3, de acuerdo con la zona de destino.

La obra tiene un plazo estimado de 15 días y forma parte del plan de mantenimiento y renovación de infraestructura urbana que impulsa el Municipio para garantizar servicios seguros y de calidad en Comodoro Rivadavia.