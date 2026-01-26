Dos televisores de 55 pulgadas se sortearán entre los contribuyentes

En el marco de un convenio entre el Municipio de Rada Tilly y el Banco del Chubut, se sortearán dos televisores smart de 55 pulgadas entre los contribuyentes que realicen el pago anual anticipado de los impuestos correspondientes al año 2026 utilizando la Tarjeta Patagonia 365. La iniciativa se suma a las bonificaciones vigentes por pago anticipado, disponibles hasta el viernes 30 de enero.

El Municipio confirmó que quienes se encuentren al día con sus obligaciones tributarias pueden acceder a una bonificación del 30 % en el impuesto inmobiliario y la tasa por servicios, y del 25 % en el impuesto automotor y la tasa de comercio. El impuesto automotor anual anticipado ya se encuentra disponible, mientras que el impuesto inmobiliario y la tasa de comercio deben ser solicitados previamente a las áreas correspondientes.

Al respecto, el coordinador de Ingresos del Municipio, Daniel Miguens, señaló que “los beneficios del pago anual anticipado permiten a los vecinos lograr un ahorro significativo en el monto a abonar y contar con mayor previsibilidad, ya que este año el pago mensual prevé mantener importes constantes durante los 12 pagos”.

Con el objetivo de facilitar los trámites impositivos, evitar filas y optimizar los tiempos de gestión, el Municipio dispone de los siguientes canales de contacto para la solicitud de liquidaciones anuales, consultas o ampliación de información:

Impuesto Inmobiliario: WhatsApp 297-4213048, correo electrónico: [email protected]

Impuesto Automotor: WhatsApp 297-4361480 / 297-4925324, correo electrónico: [email protected]

Tasa de Comercio e Ingresos Brutos: WhatsApp 297-5395419, correo electrónico: [email protected]

Asimismo, se mantienen vigentes distintas promociones de pago en cuotas sin interés, entre las que se destacan los planes de 12 cuotas sin interés con la Tarjeta Patagonia 365 del Banco del Chubut, 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa del Banco Macro y Cabal del Banco Credicoop, y Plan Z de Tarjeta Naranja en 3 cuotas sin interés.

Estas promociones estarán disponibles hasta el 30 de enero de 2026 y se gestionan exclusivamente de manera presencial en la caja municipal, ubicada en Frataga 25 de Mayo 94, en el horario de atención de 7:30 a 13:45 horas, de lunes a viernes.

Por último, desde el Municipio se recordó la importancia de adherirse a la e-boleta, una herramienta que permite recibir las liquidaciones mensuales de forma ágil y digital. La adhesión puede realizarse ingresando a www.radatilly.gob.ar, en el menú Trámites / e-boleta.