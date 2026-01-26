Solo hay para alquilar 253 viviendas en Comodoro

Los precios parten de los 700 mil pesos, según el relevamiento de la Cámara Inmobiliaria. Ya alquilaron a vecinos de Médanos.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Comodoro Rivadavia, Ricardo Losa, brindó un panorama detallado sobre la situación actual del mercado de alquileres en la ciudad y el rol que viene desempeñando el sector ante la emergencia habitacional que afecta a numerosas familias.

“Queremos agradecer esta posibilidad de llegar a la gente y brindar información precisa desde nuestro aporte técnico”, expresó Losa, al confirmar que mantuvieron al menos dos reuniones con la Intendencia y que la Cámara se puso a disposición tanto del intendente como de todo el cuerpo municipal.

Si bien señaló que aún no existe un plan de trabajo articulado con el Municipio, explicó que desde el sector privado continúan brindando respuestas concretas. “Mientras esperamos definiciones claras sobre qué necesita el Municipio y cómo podemos ayudar, seguimos solucionando nuestras propias necesidades, que son las de los inquilinos”, indicó.

Como ejemplo, Losa mencionó que varias inmobiliarias debieron reubicar familias que residían en el barrio Médanos, una tarea que —según afirmó— también están realizando otros colegas en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los principales aportes del sector fue el relevamiento de inmuebles disponibles para alquiler. En ese sentido, explicó que la Cámara informó al intendente la cantidad de unidades funcionales vacías, tanto en Comodoro Rivadavia como en Rada Tilly, abarcando desde la zona norte —Astra y Diadema— hasta la zona sur. “Creemos que la solución inmediata hoy es la locación de inmuebles. Luego, el Municipio definirá cómo organizar las prioridades”, sostuvo.

Actualmente, y a partir de relevamientos telefónicos realizados ante dificultades técnicas en la página web institucional, la Cámara Inmobiliaria contabiliza 253 propiedades disponibles para alquiler, aunque aclaró que ese número no incluye a todas las inmobiliarias de la ciudad.

En cuanto a la oferta, precisó que existen 37 casas de tres y cuatro dormitorios, con valores que van desde los 700 mil hasta los 3.300.000 pesos, además de una amplia variedad de departamentos y viviendas de distintas características. “Hay propiedades sencillas en impecables condiciones y otras de carácter más suntuoso. El abanico de precios es muy amplio”, señaló.

LA ROTACION Y LAS MASCOTAS

Losa también destacó la alta rotación del mercado inmobiliario local. “Se alquila muy rápido. Algunas propiedades se desocupan por movimientos laborales vinculados al sector petrolero, pero se vuelven a ocupar casi de inmediato. La disponibilidad fluctúa permanentemente”, explicó.

Otro aspecto que mencionó fue la dificultad que generan las mascotas en el acceso a los alquileres. “Hoy las mascotas tienen una relevancia muy importante. En muchos casos, por la situación de emergencia y la necesidad humanitaria, se prioriza a la familia y la mascota queda para resolver después”, reconoció.

Finalmente, el presidente de la Cámara subrayó el compromiso del sector inmobiliario, que trabaja más allá de los horarios habituales. “Se están mostrando propiedades incluso los domingos. Hay flexibilidad, siempre cuidando a nuestros clientes. Queremos ser una herramienta más para el Municipio y seguir aportando desde nuestro rol técnico”, concluyó.