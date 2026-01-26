Animales en estado crítico con causas judicializadas

Durante el rescate en Sismográfica se detectaron casos de maltrato extremo: animales encadenados, desnutridos y sin acceso a agua ni alimento. Algunas situaciones ya están en manos de la Justicia.

Las tareas de emergencia desplegadas tras el deslizamiento del Cerro Hermitte dejaron al descubierto una realidad alarmante que va más allá de los daños materiales. En medio de los operativos de control y asistencia en el barrio Sismográfica, los rescatistas encontraron animales en condiciones de extrema gravedad, lo que derivó en intervenciones inmediatas y en la apertura de actuaciones judiciales.

Gabriela Rasgido, referente local en rescate animal, explicó que durante los recorridos por viviendas evacuadas se detectaron perros encadenados, con signos evidentes de desnutrición y sin acceso a agua ni comida. En algunos casos, los animales permanecían solos desde hacía días, sin ningún tipo de cuidado tras la evacuación forzada de las familias.

Ante este panorama, los equipos de trabajo actuaron bajo protocolos estrictos, con custodia policial y la participación de la Dirección de Veterinaria. Las situaciones más graves fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía, que ordenó el retiro de los animales y dio inicio a procesos de judicialización. Según se informó, estos ejemplares no regresarían a los hogares de donde fueron retirados.

Si bien el operativo general permitió rescatar a decenas de animales, los casos críticos marcaron el pulso del trabajo en la zona y expusieron prácticas de abandono y maltrato preexistentes, que quedaron al descubierto a partir de la emergencia.

Algunos animales debieron ser trasladados de urgencia al Dispensario Municipal, que actualmente se encuentra colapsado, debido a la falta de hogares de tránsito disponibles. Desde el equipo de rescatistas advirtieron que la situación sigue siendo delicada y que aún pueden aparecer nuevos casos a medida que avanzan las inspecciones.

En ese contexto, Rasgido remarcó la necesidad de fortalecer la red de protección animal y pidió la colaboración de la comunidad para ofrecer hogares de tránsito temporales, especialmente para aquellos animales que fueron retirados por orden judicial y requieren atención y contención mientras avanza su recuperación.