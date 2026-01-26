"Tenemos más de mil evacuados", afirmó Barrionuevo

El director de Defensa Civil precisó también que son 315 las viviendas afectadas y que los vecinos comienzan a asumir que no volverán.

El titular de Defensa Civil de Comodoro Rivadavia, Sebastián Barrionuevo, precisó este lunes que el desplazamiento del Cerro Hermitte afecta a unas 315 viviendas distribuidas en distintos barrios. “La situación involucra a los barrios Médanos, Marquesado, Los Tilos y sectores de la zona de la Sismográfica. Tenemos más de mil habitantes evacuados”, detalló.

Asimismo, estimó que en los próximos días finalizará el retiro de pertenencias de las viviendas afectadas y reconoció que muchos vecinos ya asumen que no podrán regresar a sus hogares. “Todo ese terreno es zona de riesgo, donde no debería haber asentamientos permanentes”, acotó.

Desde Defensa Civil advirtieron que el área continúa siendo de alto riesgo y que el ingreso de vecinos se realiza de manera restringida y organizada para evitar nuevos derrumbes.

En diálogo con Radio Chubut, el funcionario explicó que se trabaja de manera coordinada con distintas fuerzas para evitar ingresos descontrolados al sector. “El personal policial cumple un rol clave para impedir que los vecinos se expongan a riesgos innecesarios”, señaló.

Barrionuevo aclaró que no se permite el ingreso libre debido a que cualquier movimiento o sobrecarga del terreno podría provocar nuevos derrumbes. En ese sentido, destacó que se utilizan vehículos oficiales para el traslado de las familias, con el objetivo de mantener un control estricto sobre los movimientos dentro del área comprometida.