El Cerro Hermitte exhibe huellas del deslizamiento

Un relevamiento con drone realizado en las últimas horas permite dimensionar el impacto del desprendimiento ocurrido en una de las laderas del cerro, donde se advierte una marcada alteración del terreno y acumulación de material rocoso inestable.

Un vuelo aéreo realizado sobre el Cerro Hermitte por Darío Mansutti, difundido desde su cuenta de Instagram @daro_drone, dejó al descubierto la magnitud del deslizamiento registrado en el sector. Las imágenes captadas desde distintas alturas y ángulos exhiben con claridad el área afectada, donde la ladera presenta un corte abrupto y una extensa franja de material desprendido que se desplaza pendiente abajo.

El registro permite identificar una importante remoción del suelo y de bloques rocosos, que generaron una suerte de “cicatriz” visible sobre el cerro. En la parte inferior, se observa la acumulación irregular de piedras y sedimentos, evidencia de la fuerza del derrumbe y de la inestabilidad que aún persiste en el terreno.

COMPLEJIDAD GEOGRAFICA

El video también da cuenta de la complejidad geográfica del lugar: pendientes pronunciadas, superficies erosionadas y sectores donde el material suelto permanece sin consolidarse.

Estas condiciones refuerzan la necesidad de un monitoreo constante, especialmente ante la posibilidad de nuevos desprendimientos.

Si bien el registro tiene un carácter descriptivo, las imágenes aportan información clave para dimensionar el fenómeno y evaluar el impacto sobre el entorno natural del cerro, en un contexto donde este tipo de eventos genera creciente preocupación por su frecuencia y por los riesgos asociados a la dinámica del terreno en la zona.