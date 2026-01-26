Defensa Civil mantiene un operativo restringido en Sismográfica

Sebastián Barrionuevo confirmó que continúan las tareas de control y asistencia, con ingresos limitados y un seguimiento individual de las viviendas afectadas, especialmente en la calle Cerro Dragón.

Defensa Civil continúa desplegando un operativo de control en la zona Sismográfica tras los movimientos registrados en los últimos días. Así lo informó su titular, Sebastián Barrionuevo, quien detalló que las acciones se desarrollan de forma gradual y bajo estrictos protocolos de seguridad, ante un escenario que aún presenta riesgos.

El funcionario explicó que el ingreso al área se encuentra regulado y que solo un número reducido de familias puede acceder de manera alternada. “Se trata de un proceso lento, pero necesario. La prioridad es verificar que cada vivienda esté en condiciones antes de permitir el ingreso”, sostuvo, al tiempo que remarcó que el control permanente busca evitar situaciones de peligro.

En cuanto a la cantidad de personas en el sector, Barrionuevo indicó que el número se redujo en los últimos días, ya que varias familias optaron por trasladarse al barrio El Marquesado. En ese punto se registran actualmente unas diez personas, mientras que en la zona céntrica —con epicentro en calle Cerro Dragón, el área más comprometida— permanecen alrededor de veinte.

CERRO DRAGON, EL MAYOR IMPACTO

Según precisó, la calle Cerro Dragón fue el sector que sufrió el mayor impacto y donde aún se detectan movimientos menores. Por esa razón, el acceso se autoriza únicamente a pie y en grupos de hasta cinco personas. Solo cuando las condiciones lo permiten se habilita el ingreso de una camioneta por vez, respetando turnos estrictos.

Desde Defensa Civil advirtieron que los movimientos continúan y que se mantienen desmoronamientos en algunas construcciones, por lo que se reforzaron las medidas de precaución. En este contexto, se evaluará cada propiedad de manera individual para definir los pasos a seguir.

Barrionuevo señaló además que el operativo se extenderá, como es habitual, hasta las últimas horas de la tarde. Si las condiciones climáticas resultan favorables, con presencia de sol y poco viento, los equipos podrán trabajar hasta cerca de las 19 horas.