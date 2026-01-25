Un detenido en Arroyo Verde por provocar un incendio en Ruta 3

El hecho ocurrió este domingo, a la altura del kilómetro 1309. El foco fue controlado de manera inmediata.

Este domingo por la tarde, personal policial de la Subcomisaría Arroyo Verde, dependiente de la Unidad Regional Puerto Madryn, intervino ante un incendio de pastizales iniciado de manera intencional en el kilómetro 1309 de la Ruta Nacional N°3.

El foco ígneo fue advertido por transeúntes que alertaron sobre la posible participación de una persona en el lugar. Al arribar, el personal policial constató el incendio y logró sofocarlo de manera inmediata, evitando su propagación.

Tras un rastrillaje en la zona, los efectivos observaron a un hombre que caminaba por la Ruta Nacional N°3, a la altura del kilómetro 1310, quien presentaba quemaduras superficiales en una de sus piernas y que, al advertir la presencia policial, intentó deshacerse de un encendedor y de otros elementos vinculados con la investigación. Ante estos indicios, fue detenido de manera inmediata como presunto autor del delito de incendio intencional.

El detenido fue identificado como Juan Ignacio Muñoz, de 34 años, oriundo de la provincia de Tucumán, quien quedó alojado en la Comisaría Segunda de Puerto Madryn, a disposición del fiscal de turno, Juan Pablo Santos, quien dispuso que permaneciera detenido hasta la audiencia de control de detención.

Cabe señalar que el incendio representaba un riesgo significativo debido a la reducción de visibilidad en un tramo de curva de la ruta, la presencia de ganado en las inmediaciones y la cercanía con el paraje Arroyo Verde.