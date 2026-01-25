72 dosis de cocaína secuestradas en Playa Unión

Personal de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Rawson llevó adelante un procedimiento en un complejo de departamentos ubicado en Playa Unión, tras una investigación desarrollada durante aproximadamente 30 días.

La investigación, impulsada por el Ministerio Público Fiscal con intervención de la Justicia Federal, permitió identificar a una persona mayor de edad que presuntamente se dedicaría a la comercialización de sustancias prohibidas. A partir de las tareas investigativas realizadas, se reunieron elementos probatorios que posibilitaron solicitar órdenes de allanamiento y requisa.

La medida procesal, autorizada por la autoridad judicial competente, arrojó como resultado el secuestro de aproximadamente 212 gramos de marihuana, envoltorios utilizados para la comercialización de estupefacientes, 72 dosis de clorhidrato de cocaína, una réplica de arma de fuego, balanzas de precisión, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Como consecuencia del procedimiento, se dispuso la imputación y detención de un hombre mayor de edad por infracción a la Ley Nacional N.º 23.737, como así también la imputación de otra persona mayor de edad vinculada a la investigación.

El operativo fue desarrollado por la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Rawson de la Policía del Chubut, con la colaboración de la Sección Antinarcóticos de Rawson.