Fue en Viamonte y Huergo; un transeúnte alertó a la Policía y el sospechoso fue detenido a pocos metros del lugar.

Preso por robar elementos de un auto a tres cuadras de la comisaría

Personal policial de la Seccional Segunda intervino este sábado por la mañana tras un llamado telefónico que alertó sobre un hecho delictivo en la esquina de las calles Viamonte y Huergo, a 300 metros de la comisaría de la jurisdicción.

Según informaron fuentes policiales, un transeúnte dio aviso de que un hombre estaba dañando la ventanilla de un vehículo estacionado. Luego de romper el vidrio, el sujeto abrió la puerta, ingresó al rodado y sustrajo diversos elementos del interior.

Al arribar al lugar, los efectivos fueron guiados por el testigo, quien señaló al presunto autor del hecho. De inmediato, el individuo fue aprehendido a pocos metros del vehículo afectado.

El detenido fue identificado como Néstor Fabián D., de 34 años, y trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia.