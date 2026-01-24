Detuvieron a un hombre tras robar un bolso en pleno centro

El hecho ocurrió en Rivadavia y 25 de Mayo. El sospechoso fue interceptado por personal policial mientras huía.

Un hombre de 29 años fue detenido este viernes por la tarde luego de protagonizar un robo en la zona céntrica de Comodoro Rivadavia, según informó la Policía del Chubut.

El episodio se registró alrededor de las 18:30 horas en la esquina de avenida Rivadavia y calle 25 de Mayo, donde dos individuos se encontraban peleando. En ese contexto, uno de ellos le arrebató un bolso al otro y escapó en dirección a la calle Belgrano.

La situación fue advertida por una empleada de la División Policía Científica, quien avisó a las autoridades. Personal de Operaciones de la Unidad Regional, que realizaba patrullaje preventivo en la zona, vio entonces el hecho e interceptó al sospechoso a pocos metros del lugar.

El individuo fue identificado como Darío Ezequiel R., de 29 años, quien al momento de su aprehensión llevaba consigo el bolso denunciado como sustraído. El elemento fue recuperado y se dio intervención a la Comisaría Seccional Primera, quedando el detenido a disposición de la Justicia.