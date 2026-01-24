Buscaban mascotas y hallaron 12 plantas de marihuana de 1,5 mts.

El descubrimiento se produjo en un sector usurpado mientras se realizaban tareas por la emergencia geológica.

Durante la tarde del viernes, en el marco de un operativo de rescate de perros y gatos en el barrio Sismográfica, personal municipal, proteccionistas y efectivos de la Policía del Chubut hallaron 12 plantas de marihuana en un domicilio ubicado en la zona de mayor usurpación del sector.

El procedimiento se desarrollaba en el área afectada por la catástrofe geológica cuando, al llegar a una vivienda sobre la calle Cerro Tres Botellas, el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, solicitó la presencia de la División Drogas, tras detectarse la existencia de plantas de cannabis en un galpón del lugar.

Según informaron fuentes oficiales, las plantas medían aproximadamente 1,50 metros de altura y se encontraban en el patio de una propiedad donde también había mascotas abandonadas.

Las plantas fueron secuestradas y quedaron a disposición de la Fiscalía Federal. No se registraron personas detenidas ni imputadas por el hecho. En el operativo también participaron personal de la Comisaría de General Mosconi, Km 3, y agentes municipales.