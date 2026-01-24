Médanos: buscan precisiones en el desplazamiento del suelo

Mientras culmina la tomografía eléctrica para analizar el subsuelo de ese barrio, se realizan tareas de excavación y muestreos.

Personal de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia avanza con la investigación geológica en el barrio Médanos, donde se desarrollan tareas de excavación y muestreo profundo del suelo, como parte del proceso integral de estudio del desplazamiento del terreno en la zona.

Los trabajos se llevan adelante de manera conjunta entre el Municipio y un equipo interdisciplinario de la Facultad de Ingeniería, integrado por ingenieros y geólogos, y se complementan con la tomografía eléctrica que se encuentra en su etapa final. El objetivo central es contar con información técnica precisa que permita comprender el comportamiento del subsuelo y definir los pasos a seguir.

Las tareas incluyen perforaciones profundas de entre 10 y 15 metros, realizadas con una máquina perforadora de alta velocidad, que permite extraer muestras de suelo y medir su resistencia mecánica en distintos puntos estratégicos del barrio.

El secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, explicó que “el trabajo que están realizando los ingenieros y los geólogos es complementario a la tomografía eléctrica que se está desarrollando. Todo forma parte de los estudios necesarios para determinar si la ladera del cerro se encuentra inestable. A través de estas perforaciones, se busca identificar si existe un plano de deslizamiento en la masa de suelo, y en caso de existir, a qué profundidad se encuentra”.

Ostoich señaló que la identificación del plano de deslizamiento es un dato central para el análisis de riesgo del sector. “Saber a qué profundidad se encuentra ese plano permite determinar si el desplazamiento pasa por debajo del barrio o si se manifiesta de manera más superficial”, explicó.

TRABAJO TECNICO DE ALTA PRECISION

Por su parte, el ingeniero Nelson Escobar, integrante del equipo técnico de la Facultad de Ingeniería, explicó que “desde la facultad propusimos realizar una serie de perforaciones para identificar el plano de deslizamiento de la cuña que tenemos a nuestras espaldas. Lo que hacemos es analizar el tipo de suelo y la resistencia mecánica en tres puntos definidos, con perforaciones que van entre los 10 y 15 metros de profundidad”.

Escobar indicó que “se realiza un muestreo metro a metro, junto con ensayos de resistencia mecánica también metro a metro. Estos datos se suman al análisis del movimiento para cuantificar e identificar la masa de suelo que se encuentra en desplazamiento”.

El ingeniero además destacó que los trabajos se desarrollan con un equipo integrado por geólogos e ingenieros, y que la información obtenida “se integra con los perfiles geoeléctricos, los estudios topográficos, los antecedentes existentes y la delimitación de la zona en deslizamiento”.

Asimismo, explicó que la maquinaria utilizada “es un perforador que tiene una capacidad de hasta 22 metros de profundidad, con diámetros del orden de los 80 centímetros, lo que representa un insumo técnico clave para todo el análisis”.

SEPTIMA TOMOGRAFIA ELECTRICA

En tanto, este sábado por la mañana continuaron los estudios de tomografías eléctricas en el barrio Médanos. Al respecto, el geólogo Facundo Méndez subrayó que “estamos haciendo un estudio de tomografías eléctricas; ésta es la séptima que estamos haciendo y la idea es ver las variaciones de resistividad que hay en el suelo, por debajo en el subsuelo”.

En ese sentido, “la idea es ver las diferencias de contraste que hay y esa información se la pasamos al grupo de investigación de la Universidad para que ellos puedan sacar sus conclusiones. Ayer (por el viernes) estuvimos haciendo dos líneas de tomografías sobre el lóbulo en el que se registra movimiento, y los días anteriores estuvimos haciendo cuatro líneas sobre este barrio, este-oeste y norte-sur. Lo que queremos saber es si puede llegar a afectar al barrio o si está más o menos contenido en la parte superior”, completó el geólogo.

Finalmente, desde el Municipio se informó que los resultados preliminares de estas tareas, junto con los de la tomografía eléctrica, permitirán contar en los próximos días con un diagnóstico técnico más preciso que servirá de base para definir las acciones a seguir en el barrio Médanos, priorizando la seguridad de los vecinos.