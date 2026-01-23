Detectan a vecinos rompiendo paredes y restringen accesos

El secretario de Control Operativo del municipio, Miguel Gómez, confirmó este viernes que continúa restringido el ingreso vehicular y la circulación libre en el barrio Sismográfica, debido a nuevos movimientos detectados en el cerro que mantienen activo el riesgo en la zona.

Según explicó el funcionario, durante las primeras horas de la mañana personal técnico municipal realizó una nueva inspección en los sectores altos del barrio, donde se constataron desplazamientos en el terreno. Esta situación obligó a reforzar las medidas de seguridad vigentes.

“En el día de la fecha, al igual que los otros días, temprano el personal técnico subió a la parte alta de todo este sector y notó movimientos. Eso hay que remarcarlo”, indicó Gómez.

A partir de la información relevada, se establecieron pautas de extrema precaución en distintos puntos del barrio, especialmente en aquellos sectores donde las estructuras presentan daños severos. En ese marco, se decidió mantener cerrados varios accesos con el objetivo de preservar la integridad física de los vecinos y del personal que trabaja en el operativo.

Uno de los sectores más comprometidos es la calle Cerro Escondido, que permanece completamente cerrada debido al estado crítico del terreno y de las viviendas. “Esa calle está totalmente vedada. Muchas estructuras han colapsado y otras están a punto de hacerlo. La calle no está transitable”, afirmó el secretario.

No obstante, y pese al escenario complejo, Gómez señaló que se implementó un esquema de acceso limitado y estrictamente controlado para permitir que algunas familias retiren pertenencias esenciales. Detalló que la única vía habilitada es la calle Cerro Dragón, bajo un protocolo específico.

“Esa calle la habilité para que cinco familias, con dos integrantes por familia y de manera peatonal, puedan acceder”, precisó. El procedimiento establece que los elementos sean retirados hasta la vía pública y que, una vez finalizada esa tarea, se autorice el ingreso de un solo vehículo por vez, siempre bajo supervisión.

Durante los recorridos, el personal municipal detectó maniobras que representan un riesgo adicional, como la remoción de paredes, marcos de ventanas y puertas en algunas viviendas. “Hemos notado que algunos vecinos están rompiendo paredes o sacando aberturas, y eso puede provocar el colapso de las estructuras”, advirtió Gómez, al tiempo que solicitó respetar las indicaciones técnicas.

Finalmente, el funcionario confirmó que el operativo continuará mientras las condiciones lo permitan y que la situación será evaluada diariamente. “Vamos a seguir así hasta que los vecinos puedan retirar todos sus elementos de valor, con los recaudos del caso”, sostuvo.