CAI Solidaria y River juntos por Comodoro

La entidad “azzurra” recibe donaciones y actuará como nexo entre River Solidario y las personas evacuadas, tras el desmoronamiento del Cerro Hermitte.

CAI Solidaria se suma a un trabajo conjunto con River Solidario en el marco de la emergencia generada por el desplazamiento del Cerro Hermitte.

“Desde nuestro club, recibiremos donaciones y actuaremos como nexo entre River Solidario y las personas evacuadas, acompañando esta acción solidaria para hacer llegar la ayuda a quienes más lo necesitan.

Actualmente, ya no se reciben donaciones de ropa. Los elementos que se necesitan son:

Alimentos no perecederos.

Agua.

Artículos de limpieza.

Utiles escolares.

Elementos de aseo personal.

Toallones.

Pañales.

Toallas femeninas.

Gorras.

Las donaciones en Buenos Aires se reciben en Estadio Mâs Monumental del Club Atlético River Plate (Av. Figueroa Alcorta 7597). Mientras que en Comodoro Rivadavia pueden acercarlas a nuestra institución (José Alvarez 37, esquina Av. HipólitoYrigoyen).

Agradecemos especialmente a Sebastián García Rago, presidente de River Solidario, por la predisposición, el compromiso y el trabajo articulado en esta acción solidaria.

Gracias a toda la comunidad por acompañar y estar presentes en este momento tan sensible. También podes comunicarte, para coordinar donaciones, con el referente de CAI Solidaria José ‘Portu’ Guerreiro al 2974354267”, finaliza el comunicado emitido por el departamento de prensa de Comisión de Actividades Infantiles.