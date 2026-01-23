Un testimonio que la policía había desconsiderado

La mujer que denunció haber sido interceptada en la zona del Cenotafio la noche anterior al crimen de Valeria Schwab se puso a disposición de la Justicia y aportó su testimonio a la causa.

La deportista que brindó su testimonio a Crónica sobre un intento de ataque sufrido el lunes 12 de enero, en el mismo lugar donde un día después fue asesinada Valeria Schwab (39), se presentó este jueves ante la Justicia y declaró ante la Brigada de Investigaciones.

La mujer había relatado su experiencia luego de la desconcentración de la marcha del pasado martes 20 en pedido de justicia por Valeria, y tras la publicación de su testimonio, la fiscal María Laura Blanco —a cargo de la investigación— solicitó que su declaración fuera incorporada a la causa.

Según se pudo reconstruir, la testigo ya había advertido la situación a la Policía el miércoles 14 de enero, alrededor de las 20 horas, luego de reconocer el sector del pluvial cercano al Cenotafio en una publicación. En ese momento se comunicó telefónicamente con la fuerza, aunque ese dato, de acuerdo a lo que se investiga, no habría sido posteriormente informado por el área de prevención a la Brigada de Investigaciones.

Tras el interés manifestado por la fiscal, personal de la Brigada logró contactarse con la mujer y le tomó declaración. La testigo señaló que se sintió contenida durante la entrevista y que aportó todos los recuerdos que conservaba de aquella noche del 12 de enero, cuando un hombre con gorra blanca intentó interceptarla en el mismo sector donde, casi a la misma hora al día siguiente, fue asesinada Valeria Schwab.

En ese marco, la mujer sostuvo que decidió declarar porque considera fundamental encontrar una solución “para sentirnos tranquilos y volver a tener seguridad como ciudadanos”, y expresó su deseo de que su testimonio contribuya al esclarecimiento del caso.

Durante los últimos días, la Brigada de Investigaciones entrevistó a distintas personas que aportaron datos sobre movimientos y situaciones observadas en la zona.

Hasta el momento, la causa no registra detenidos ni imputados. En tanto, se aguardan los informes oficiales de la autopsia practicada al cuerpo de Schwab y los resultados de los estudios de ADN realizados sobre las muestras recolectadas, análisis que se llevan adelante en Bariloche debido a que el Laboratorio Regional Forense de Comodoro Rivadavia se encuentra en feria judicial.