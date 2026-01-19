Marcha de antorchas para exigir justicia por el femicidio de Valeria

Familiares, amistades y vecinos convocan a una movilización nocturna para reclamar avances urgentes en la investigación y responsabilidades del Estado tras el hallazgo de la joven en el Paseo Costero.

Comodoro Rivadavia volverá a movilizarse este martes por la noche para reclamar justicia por Valeria Schwab. Tras el hallazgo de su cuerpo en el Paseo Costero, su entorno más cercano impulsa una marcha de antorchas abierta a toda la comunidad, con el objetivo de visibilizar el pedido de esclarecimiento del femicidio y exigir respuestas concretas de las autoridades.

La convocatoria busca transformar el dolor en una expresión colectiva de reclamo. Desde la organización sostienen que el silencio no es una opción y que la falta de respuestas profundiza la herida social. En ese sentido, apuntan a fallas en materia de seguridad y a la necesidad de revisar el accionar estatal desde el momento en que se denunció la desaparición de la joven.

La movilización partirá a las 22:00 desde la plaza Kompuchewe, frente a la Escuela 83. Se invita a las y los participantes a llevar velas o antorchas y, de ser posible, vestir una prenda negra como señal de luto y respeto.

Entre los principales reclamos se encuentran la identificación y detención de los responsables materiales del crimen, una investigación inmediata con debida diligencia y una revisión integral de los procedimientos policiales. Además, exigen compromisos políticos claros por parte del gobierno provincial y municipal para garantizar seguridad efectiva, especialmente en la zona costera.

Finalmente, la familia reiteró el pedido de colaboración a la comunidad: cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento del caso puede resultar clave. “La indiferencia también mata”, remarcan, al tiempo que subrayan que la presencia ciudadana en la marcha es fundamental para que el pedido de justicia no quede en el olvido.