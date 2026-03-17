Jessica Schwab: "Creo más que nunca que hubo más involucrados"

La familia de Valeria no pudo presentarse como querellante, pero pide a la fiscal María Laura Blanco profundizar la investigación.

Jessica Schwab aseguró que no pudieron constituirse como querellantes, pero insistió en que existen nuevos videos que podrían comprometer a más personas en el hecho que tuvo como víctima a su hermana, Valeria, en la madrugada del miércoles 14 de enero.

En este contexto, se refirió a los avances en la causa y expresó su preocupación por la imposibilidad de la familia de constituirse como querellante. “Yo esperaba que nos podamos constituir como querellantes, pero no se pudo porque la ley no lo permite”, afirmó.

En diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz, sostuvo que continúan solicitando que se profundice la investigación. “Estamos pidiendo que se agoten todos los recursos en el caso de mi hermana porque como familia queremos llegar hasta el final de lo que pasó”, señaló.

En ese marco, insistió en que existen registros audiovisuales que podrían aportar nuevos elementos. “Hay otro video, llegando al Cenotafio, en donde se ve a varias personas justo en el horario en que atacan a mi hermana”, explicó. Además, aclaró que no se trata del mismo material en el que se observaba a dos personas cruzando la ruta.

A partir de estas evidencias, Schwab manifestó su convicción de que podría haber más involucrados. “Hoy estoy más firme que nunca en creer que hubo más personas, aunque sé que es muy difícil de probar porque requiere una investigación profunda”, expresó.

Asimismo, remarcó que la responsabilidad de avanzar con las pericias recae en los organismos judiciales. “Esto no lo puedo hacer yo, lo tiene que hacer la Fiscalía y la Brigada de Investigaciones”, subrayó.

En relación al estado de la causa, indicó que desde la Fiscalía le informaron que la investigación continuará abierta. “La doctora dijo que van a seguir investigando, que no se va a cerrar la causa. Yo voy a estar presente, yendo a la Brigada o a Fiscalía para conocer los avances”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a posibles testigos a aportar información. “No puedo creer que nadie haya escuchado nada. Quizás por miedo no quieren hablar. Les pido que, si vieron o escucharon algo, se animen a aportar datos. Si no quieren ir a declarar, pueden contactarme. Cualquier dato es clave”, expresó.

Por último, adelantó que junto a otras víctimas impulsan una convocatoria. “Nos estamos organizando para realizar una gran manifestación con un pedido de justicia general”, concluyó.