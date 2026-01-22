El registro audiovisual, aportado por un vecino, muestra a una única silueta en el lugar de los hechos.

Una cámara captó el momento de la caída de Serón

La investigación por la muerte de Diego Ezequiel Serón (28), cuyo cuerpo fue hallado el lunes 19, tras doce días de búsqueda, ha sumado un elemento probatorio que podría ser determinante para la resolución de la causa: un vecino, cuya propiedad colinda con el cerro Chenque, aportó voluntariamente grabaciones de sus cámaras de seguridad que captaron el momento del incidente.

Las imágenes muestran una secuencia cronológica que la Fiscalía coteja minuciosamente:

17:12 hs: Diego es captado por una cámara previa, a una distancia de entre 6 y 8 minutos a pie del sector de los aterrazamientos.

17:20 hs: La cámara del vecino registra una única silueta caminando sobre uno de los niveles del cerro.

El desenlace: El registro muestra que la persona se detiene durante aproximadamente dos minutos y, posteriormente, cae al vacío.

Un dato fundamental que surge del análisis preliminar es que no se observa la presencia de otras personas en las inmediaciones del lugar al momento de la caída. Solo se advierte el flujo normal de vehículos en la ruta ubicada metros más arriba.

Este nuevo indicio se suma a la autopsia realizada el pasado martes y a los estudios complementarios ordenados por la médica forense. Si bien la principal hipótesis parece orientarse ahora hacia una mecánica de caída sin intervención de terceros, la Fiscalía mantiene bajo análisis los resultados de los ocho allanamientos realizados en el barrio Las Flores tras la denuncia de paradero del 8 de enero.

También se cuenta con pericias científicas en el lugar del hallazgo para determinar si la dinámica de la caída coincide con lo observado en el video.

Asimismo, se analizan los testimonios de allegados para comprender el contexto previo a que Serón se retirara de su domicilio en la calle Los Aromos.

Con la incorporación de este video, el Ministerio Público Fiscal cuenta con una pieza central del rompecabezas para establecer con certeza la causa y las circunstancias de la muerte de Diego Serón, llevando claridad a una investigación que mantuvo en vilo a la ciudad desde el inicio de su búsqueda.