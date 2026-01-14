Falleció Hércules Pinelli, primer rector electo de la UNPSJB

El profesor de Historia fue electo en 1986, convirtiéndose en el primer rector electo en forma democrática en la UNPSJB.

“Con profundo pesar, las autoridades de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco despiden a una figura fundamental para la educación superior: el profesor Hércules Pinelli, el primer rector elegido por la Asamblea Universitaria tras el retorno de la democracia”, señalaron las autoridades de la casa de estudio en referencia al mandato que cumplió Hércules Pinelli entre 1986 y 1989. Su vicerrector fue Arturo Canero.

Pinelli integró la comisión que propició la creación de la casa de estudios y años después fue designado por votación de la mayoría para dirigir los destinos de la UNPSJB.

“Bajo su gestión, la universidad se convirtió en el epicentro del debate de ideas, la autonomía académica y el cogobierno”, resaltaron en el homenaje.

Pinelli “promovió una educación de calidad que no solo buscaba la formación, sino también el compromiso con la realidad social del país, entendiendo a la universidad como un motor de transformación y de integración latinoamericana”.

“Que su ejemplo de vida siga inspirando la defensa de la universidad pública, gratuita, abierta y de calidad”, concluyeron las autoridades de la casa de estudios que hoy conduce el abogado Gustavo Fleitas, décimo rector del periodo democrático.