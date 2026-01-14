"Esto le podría haber pasado a cualquier mujer": pedido de justicia y marcha

La familia de Valeria Schwab, la joven hallada sin vida en los acantilados de la costanera de Comodoro Rivadavia, reclamó justicia y cuestionó el accionar policial durante las horas en las que la joven estuvo desaparecida. Su hermana Jesica relató públicamente los últimos momentos de contacto con Valeria y denunció que fueron los propios familiares y amigos quienes terminaron encontrando el cuerpo.

Valeria había sido vista por última vez el martes por la noche. Según explicó su hermana en declaraciones a Seta TV, la joven estaba en contacto con sus allegados y les había enviado un mensaje indicando que se encontraba cerca de las Torres, en la zona del cementerio viejo, pero nunca regresó.

“Nos mandó un mensaje diciendo que estaba por ahí y después no contestó más. Nos empezamos a preocupar y salimos a buscarla por el barrio, por el Parque de la Ciudad. Mientras tanto, en la Brigada de Investigaciones nos pedían papeles y trámites para iniciar la búsqueda”, relató.

Jesica afirmó que la búsqueda en el terreno fue impulsada principalmente por familiares y amigos. “La policía la buscaba desde arriba con una linterna, pero nosotros ya habíamos encontrado una zapatilla. Recién ahí bajaron”, contó.

Visiblemente conmocionada, remarcó la situación de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres en espacios públicos mal iluminados. “Estoy muy enojada. Ese lugar está a oscuras. Esto le podría haber pasado a cualquier mujer. Es devastador ”, expresó.

La familia sostiene que no se trató de un accidente. “Estamos convencidos de que fue un homicidio”, afirmó Jesica, quien convocó a la comunidad a una marcha en pedido de justicia.

La concentración será este miércoles a las 18 horas en la Plaza Kompuchewe, desde donde marcharán hasta la Unidad Regional de Policía para exigir respuestas, esclarecimiento del hecho y justicia por Valeria.