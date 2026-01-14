Se metió a nadar en el Nahuel Huapi, se descompensó y murió

Este martes por la tarde, un hombre de 39 años falleció tras meterse a nadar en el lago Nahuel Huapi a la altura de Bariloche. De acuerdo a los primeros testimonios, la víctima intentaba llegar a un velero que estaba en el cauce de agua, pero se descompensó en el camino y, pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar, no logró sobrevivir.

El medio local Río Negro identificó al hombre, de acuerdo a fuentes con acceso a la investigación, como Sergio Andrés Roldán, de 39 años y vecino del barrio Pájaro Azul en la ciudad de Bariloche. El trágico episodio ocurrió alrededor de las 18 cuando la víctima ingresó al lago desde la costa para llegar nadando hasta un velero que se encontraba a pocos metros. Sin embargo, en medio del trayecto comenzó a tener dificultades, se hundió y no logró continuar.

Un grupo de personas que se movilizaba en kayak lo vio y logró rescatarlo. Una vez en la costa, personal de Bomberos y de la Policía iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante más de una hora, pero los médicos constataron el fallecimiento.

Las autoridades judiciales informaron a los medios locales que este miércoles el cuerpo sería sometido a una autopsia con la intención de intentar establecer las causas del deceso y determinar qué fue lo que le ocurrió a Roldán.