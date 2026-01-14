Rutas mortales: trabajadores de Vialidad denuncian falta de mantenimiento

Aseguran que ni durante el macrismo se registró el nivel de deterioro actual.

“El lugar más intransitable es La Pampa”, detalló el secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales, Miguel Ángel Chamorro, en diálogo con Radio 750.

Sin material, sin paritarias hace un año y sin trabajadores para realizar las tareas de mantención, los trabajadores de Vialidad Nacional reclaman al gobierno que responda por el estado de los caminos.

“No solamente es el bacheo, que es re contra importante, sino también el corte del pasto. Se convierten en rutas trágicas”, advirtió Chamorro.

Las estadísticas del Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial indican que durante 2024, último informe que se realizó, hubo 3894 siniestros en rutas de todo el país, lo que resultó en 3238 muertes. El 29% se produjo en rutas nacionales.

Uno de los caminos más deteriorados es la que conecta el norte de la Provincia de Río Negro y el oeste de la Provincia de La Pampa, más especificamente, Algarrobo del Águila con 25 de Mayo. La ruta 151. “Para nosotros es directamente mortal”, subrayó el trabajador vial.

Desde el gremio enviaron una carta documento al actual interventor de Vialidad nacional, Marcelo Jorge Campoy, un organismo que, al igual que otras áreas del Estado, sufre un intenso recorte presupuestario. Sin embargo, no obtuvieron respuesta.

“La administración de Vialidad fue citada dos veces ante una jueza, que pidió que llevaran un planteo para ver qué van a hacer con nosotros. La primera vez no fueron y la segunda no llevaron propuesta”, reveló Chamorro en diálogo con Damos la vuelta.

Además, la agencia estatal está en proceso de reestructuración, ya que a mediados de enero y hasta entrado febrero los trabajadores de Vialidad podrán adherirse al retiro voluntario.

“Todos sabemos que es una medida que no le da casi nada al trabajador. Alguien con 20 años de antigüedad se va con 10 o 15 millones. Esto ya se vio con el menemismo y con el macrismo”, lamentó el titular del Sindicato de Trabajadores Viales.

Página 12