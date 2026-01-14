En paralelo a la inflación del último mes de 2025, el INDEC informó los valores que determinan las líneas de pobreza e indigencia en el país.

Una familia necesitó más de $1.300.000 para no ser pobre

La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó 4,1% en diciembre. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.308.713 para no ser pobre, según el INDEC.

Este indicador acumuló un alza de 27,7% en todo el 2025. La suba mensual de la CBT estuvo por debajo del índice de la inflación general de diciembre, que fue de 31,5%.

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca los ingresos que se deben superar para no ser indigente, aumentó 4,1% el mes pasado. En 2025, el indicador trepó 31,2%.

Así, el dato fue igual a la de la CBT y superó ampliamente a la inflación general del mismo período que fue de 2,8%.

Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de pobreza en diciembre de 2025, según el INDEC

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en diciembre, el INDEC señaló:

Una persona necesitó de $423.532 para no estar bajo la línea de pobreza.

Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61-, requirió de $1.041.888 en diciembre para no ser pobre.

Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho-, necesitó un ingreso mínimo de $1.308.713.

Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año- se requirió una suma de $1.376.478.

Cuánto fue el ingreso mínimo para evitar estar bajo la línea de indigencia en diciembre de 2025

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en diciembre fueron:

Una persona requirió de $190.780

Una familia de tres integrantes necesitó $469.319

Los hogares con cuatro personas necesitaron $589.510.

Si conviven cinco personas, tuvieron que tener un ingreso de $620.035.