Hallaron sin vida a una mujer en los acantilados de la Costanera

Una mujer fue encontrada sin vida durante la madrugada de este miércoles en un sector de acantilados de la costanera de Comodoro Rivadavia, a la altura del monumento al Cenotafio, en la zona conocida como Eureka, al pie del cerro Chenque.

Según informaron fuentes policiales, horas antes del hallazgo se había realizado una averiguación de paradero por esta persona. Cerca de las 3:30 de la madrugada, efectivos de la Policía del Chubut localizaron el cuerpo en una zona cercana al mar. De acuerdo a los primeros indicios, la escena presenta signos que podrían ser compatibles con un hecho de criminalidad, por lo que el caso es investigado por la Justicia.

En el lugar trabajaron personal policial, Bomberos Voluntarios y la División Criminalística, quienes realizaron tareas de preservación de la escena, peritajes y descenso en el sector de acantilados. También intervinieron equipos de Búsqueda de Personas, Brigada de Investigaciones, autoridades de la Unidad Regional y personal sanitario.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se le practicará la autopsia para determinar de manera precisa las causas y la mecánica de la muerte. Por el momento, no se difundió oficialmente la identidad de la víctima.

La investigación quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal, que deberá establecer las circunstancias del hecho y definir si se trata de un homicidio. Mientras tanto, el sector de la costanera donde ocurrió el hallazgo permanece con tránsito restringido debido a las tareas periciales en curso.