Fue atropellado por su propia camioneta al intentar detenerla en una pendiente

El hecho ocurrió en el barrio El Amanecer, cuando un cambio de conductor en una calle con fuerte inclinación terminó en un accidente. El hombre sufrió lesiones y debió ser trasladado al hospital.

Un confuso y peligroso episodio vial se registró este martes por la tarde en el barrio El Amanecer, donde un vecino resultó herido tras ser embestido por su propia camioneta. El incidente ocurrió alrededor de las 20:15 sobre la calle Punta Loma, una arteria caracterizada por su pronunciada pendiente.

De acuerdo con la información recabada por personal de la Seccional Tercera, el vehículo era conducido por la pareja del hombre identificado como J.E.H. En un tramo de subida, ambos habrían intentado intercambiar la conducción, maniobra que se realizó con el rodado aún en movimiento. En ese contexto, la camioneta comenzó a descender por la pendiente.

Al advertir la situación, el propietario del vehículo habría intentado frenar el rodado de manera manual, pero fue arrollado durante la maniobra. Vecinos del sector acudieron rápidamente en su auxilio y dieron aviso a los servicios de emergencia.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, el Equipo de Rescate de Bomberos Voluntarios y una ambulancia del servicio de emergencias 107, que trasladó al herido a un centro de salud para su evaluación médica. Las circunstancias del accidente continúan bajo investigación.