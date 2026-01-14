Investigan como un crimen la muerte de Valeria Schawb

El fiscal Marcelo Cretton confirmó que el cuerpo fue encontrado en un barranco de una zona muy transitada y que la causa avanza bajo la hipótesis de un crimen. La autopsia será clave.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Comodoro Rivadavia avanza en la investigación por la muerte de Valeria Schawb, cuyo cuerpo fue encontrado este miércoles a la madrugada en un barranco a la vera de la Ruta Nacional 3, en la zona del Cenotafio. Así lo confirmó el fiscal Marcelo Cretton durante una conferencia de prensa en la que brindó precisiones sobre el estado de la causa.

Según explicó el funcionario judicial, el hecho fue caratulado desde un primer momento como homicidio, ya que —de acuerdo a los primeros indicios— presenta características compatibles con un crimen. En ese marco, remarcó que la autopsia, prevista para esta tarde, será determinante para establecer la causa y las circunstancias de la muerte.

Cretton señaló además que se tomaron múltiples muestras del cuerpo, incluidos hisopados, que serán analizados como parte de las pericias forenses. También indicó que la víctima tenía una buena condición física, un dato que se suma a los elementos que están siendo evaluados por los investigadores.

En paralelo, la Fiscalía mantuvo contacto con la hermana de Valeria con el objetivo de reconstruir sus últimos movimientos y avanzar en la línea temporal previa al hallazgo. El fiscal remarcó que el lugar donde fue encontrado el cuerpo es un sector muy concurrido, lo que abre la posibilidad de que haya testigos que puedan aportar información relevante.

Por ese motivo, se reiteró el pedido a la comunidad para que cualquier persona que haya observado movimientos sospechosos este martes a la noche, o cuente con datos de interés, se acerque a las oficinas del Ministerio Público Fiscal.

“Hoy la prioridad es identificar al autor del hecho y llevarle tranquilidad a la familia”, concluyó Cretton.