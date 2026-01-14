Capturan a un prófugo de la Justicia en Cerro Solo

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Sexta durante un control de identificación de personas.

Un hombre fue detenido este miércoles por la mañana en el barrio Cerro Solo, luego de que se constatara que registraba un pedido de captura vigente. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría Seccional Sexta, con sede en San Cayetano.

El hecho ocurrió cerca de las 7:30 horas, cuando los efectivos realizaban tareas de control e identificación de personas sobre la calle Antonio Garcés. En ese contexto, identificaron a Jorge Manuel S., cuyos datos arrojaron un requerimiento judicial activo desde el 17 de diciembre de 2025.

Según se informó, el pedido de captura había sido dispuesto por el Juzgado Penal a cargo del juez Carlos Ariel Tedesco. Tras la verificación, el hombre fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, donde permanecería alojado hasta que se lleve a cabo la correspondiente audiencia de control de detención.