Robaba en un auto cuando apareció el dueño

Personal de la Comisaría Seccional Primera de intervino este martes al mediodía en un hecho ocurrido en la vía pública, en cercanías del Hospital Regional.

Según informó la Policía del Chubut, alrededor de las 12:25 horas los efectivos observaron una pelea entre dos hombres y procedieron a separarlos. En ese contexto, uno de los involucrados manifestó que, al dirigirse a su vehículo Volkswagen Gol, estacionado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, sorprendió a su eventual contrincante en el interior del rodado.

El individuo había desmontado el estéreo y provocado daños en el cableado del automóvil. Al intentar huir, fue reducido y detenido por el personal policial presente en el lugar. El sospechoso fue identificado como Leonardo Ignacio V., de 52 años, y trasladado a la dependencia policial, donde permanecía alojado a disposición de la Justicia.