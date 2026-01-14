Compraron un vehículo, les entregaron otro y llevan un año de reclamos

En junio de 2024, Ruth Miranda Soto compró un Jeep Compas Serie S y entonces comenzó su calvario. “Me muestran la ficha técnica y un vehículo similar, pero con más prestaciones. Como no había en stock, lo mandan a pedir luego de que lo pago de contado: 48millones de pesos”, narró la mujer.

Transcurrido un mes, “nos informan que el vehículo llegó a Comodoro pero que no podíamos verlo porque estaba en depósito y por políticas de la empresa los clientes no podían entrar. Para poder verlo debíamos firmar los papeles para mandarlo a patentar”.

La mujer continuó su relato: “accedemos a firmar los papeles, se coordina día de entrega para un sábado a las 12 del mediodía”.

NO ERA ESE

El día de la entrega, “nos informan que al vehículo le faltaba equipamiento que la misma marca le había sacado para poder bajar el precio del vehículo. Por la emoción de retirar un vehículo 0 km, lo retiramos. El fin de semana nos damos cuenta de que en realidad fuimos estafados porque a nosotros nos vendieron un vehículo diferente al que figuraba en la ficha técnica que habíamos firmado. Hay que remarcar que ambas fichas técnicas eran de Jeep Compass serie S”.

Miranda y su esposo, Pedro Cardozo, se dirigieron entonces a la Oficina de Defensa del Consumidor, donde les señalaron que “por haber pedido Factura A ellos no podían actuar y nos recomiendan llegar a una mediación con la concesionaria, o actuar legalmente mediante un abogado. Coordinamos una reunión con el Sr. Enzo Mottessi (dueño de Autoterra S.A.) y el Sr Juan Manuel Ruiz (gerente de Ventas). Ellos nos ofrecen abonar un importe de 5 millones de pesos más para entregarnos un Jeep Commander 1.3 que tiene las prestaciones del Jeep compass serie S que tiene las prestaciones del vehículo que nos tuvieron que haber entregado. Aceptamos la oferta y el 16 de enero de 2025 nos entregan la unidad”.

UN VIAJE REVELADOR

El viernes 24 enero de 2025 “realizamos el primer viaje Comodoro Rivadavia-Trelew y a la altura de Cañadon Ferrays se programa control de velocidad crucero a 110km/hs. Aproximadamente cerca de Garayalde, el control de velocidad crucero se desactiva y se encienden varios testigos en el tablero dando información en la pantalla ‘Servicio Inactivo-visite su concesionario Jeep’. Hay que tener en cuenta que los errores se borran cuando el motor apaga su marcha y vuelve a encender transcurridos los 20 minutos”.

Lo cierto es que desde el 26 de enero de 2025 hasta octubre pasado “el vehículo ingresó 8 veces por la misma causa. Le cambiaron cámaras, sensores y compactadora de abordo, entre otras cosas, y el problema persiste. Ellos no lograban reproducir la falla. Nosotros le pedimos a la concesionaria y a la marca Jeep argentina que hagan la prueba de manejo de Comodoro Rivadavia hasta Trelew sin parar para que reproduzcan la falla. Pero ellos se negaron, aduciendo políticas de la empresa y de la marca”.

Miranda aclaró que “cada vez que sacaba turno en post venta Jeep, el vehículo no llegaba con la falla reproducida debido a que había permanecido apagado y no recorrió los 250 km que recorre en un viaje de larga distancia.

Por ello es que como clientes nosotros solicitábamos que ellos hagan la prueba de manejo Comodoro Rivadavia-Trelew”.

Luego de comunicarse al 0800 333 7070 y no encontrar solución, “llegamos al acuerdo, nosotros en rol de clientes, de hacer la prueba de manejo y reproducir la falla con la condición de que el vehículo ingresara al servicio post venta sin turno”.

IDAS Y MAS VUELTAS

Luego de este episodio, “la marca nos comunica que el vehículo funciona correctamente y que eso es una alarma para que el conductor no se duerma, recordándonos que las ayudas a la conducción no reemplazan al rol de conductor del vehículo”.

Añadió la denunciante que “en reiteradas oportunidades se enviaron fotos y videos de la falla que hace el vehículo. Sin embargo, para ellos las fotos y videos no son del vehículo que ellos nos vendieron. Así lo respondieron por carta a documento”.

Luego de la última vez que el vehículo ingresó al concesionario, ya no lo retiraron “porque según las pruebas que ellos realizaron, funciona correctamente. Al Sr Ignacio Retuerto (jefe de Postventa) y a la marca nos recomendaron iniciarles acciones legales”.

“De nuestra parte solo queríamos que: 1. Nos arreglen nuestro vehículo. 2. Nos cambien la unidad. 3. Nos devuelvan nuestro dinero. Pero ninguna de estas opciones fue una solución factible para ellos”.

El reclamo continuará este miércoles a la tarde, en la calle Eustaquio Molina 3036, donde tiene su local la concesionaria. En este tiempo, “hemos conocido otras personas con problemas similares con la misma persona: el Sr Enzo Mottessi, dueño de Fiat, Jeep y Chevrolet en nuestra localidad de Comodoro Rivadavia”.