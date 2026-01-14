El hombre atropellado por su propia camioneta tiene muerte cerebral

El hecho ocurrió en el barrio Atardecer, cuando el vehículo comenzó a desplazarse solo por una pendiente.

Fuentes médicas confirmaron este miércoles que J.E.H., el hombre de 42 años que fue atropellado por su propia camioneta el martes por la noche, presenta muerte cerebral irreversible. El paciente se encuentra internado en el Hospital Regional, donde ingresó en estado crítico tras el accidente.

El episodio se registró alrededor de las 20:15 en la calle Punta Loma, en el barrio Atardecer, un sector caracterizado por sus pronunciadas pendientes. De acuerdo con la información suministrada por la Comisaría Seccional Tercera, la víctima se desplazaba junto a su pareja y, al detener la marcha para realizar un cambio de conductor, el vehículo comenzó a rodar de manera involuntaria cuesta abajo.

Ante esa situación, J.E.H. intentó detener el avance de la camioneta de forma manual, colocándose frente a la unidad con la intención de evitar un impacto contra viviendas o personas que pudieran circular por la zona. Sin embargo, la fuerza y el peso del rodado hicieron imposible la maniobra, y el hombre fue alcanzado y arrollado.

Como consecuencia del impacto, sufrió lesiones gravísimas, principalmente en la cabeza. Fue trasladado de urgencia al nosocomio local, donde permaneció con asistencia médica intensiva.

Pese a los esfuerzos del equipo de salud, las lesiones resultaron incompatibles con la vida y este miércoles se confirmó el diagnóstico de muerte cerebral.