El hecho ocurrió en la noche del domingo en avenida Polonia y Gustavino, y la menor tuvo que ser trasladada al Hospital Regional.

Una adolescente de 13 años fue atropellada en el barrio San Cayetano

Un accidente de tránsito tuvo lugar en la noche del domingo en el barrio San Cayetano de Comodoro Rivadavia, donde una nena de 13 años resultó lesionada tras ser embestida por un vehículo.

El hecho, según Crónica, ocurrió en la intersección de avenida Polonia y calle Gustavino, y la intervención policial se registró a las 21:00.

La conductora de un Renault Logan manifestó que, al salir de un estacionamiento, embistió a la menor de edad, de iniciales J.T., quien se disponía a cruzar la arteria. La peatón acusaba dolor en uno de sus brazos.

Tras el siniestro vial, se solicitó la presencia de personal médico y de Tránsito Municipal. Una ambulancia se constituyó en el lugar y trasladó a la menor de edad lesionada al Hospital Regional para constatar el alcance de sus heridas. Fue acompañada por su progenitor de 37 años.

El personal de Tránsito Municipal realizó el test de alcoholemia a la conductora, arrojando un resultado negativo de 0,00 g/L. Asimismo, efectivos de Criminalística llevaron a cabo las tareas de rigor en el sitio del accidente.

Finalmente, el vehículo fue secuestrado de manera preventiva y alojado en la dependencia policial. En las inmediaciones del lugar del hecho, no se observaron cámaras de seguridad.