Vecino de Rada Tilly evita una tragedia en la Ruta 3

Se registró alrededor de las 8 de este viernes a unos 12 kilómetros al sur de Caleta Olivia y fue protagonizado por un automóvil y una camioneta que iban en dirección contraria.

A pesar del fuerte impacto, los ocupantes de ambos vehículos solo acusaron golpes leves ya que se activaron los airbags, pero además el conductor de la camioneta realizó una rápida maniobra para evitar golpear de lleno contra el lateral del auto que se cruzó en la cinta asfáltica.

En el Toyota Corolla, de color rojo, viajaba una familia de apellido Casanova, conformada por un matrimonio y dos hijos adolescentes que provenían de Río Gallegos y se dirigían hacia Puerto Madryn.

Iba conducido por la mujer que por un descuido mordió la banquina y al volver a la cinta asfáltica el auto se desestabilizó y se cruzó de carril.

En sentido sur, circulaba una Toyota simple con cabina, arrastrando un carro tipo mochilero, procedente de Comodoro Rivadavia, guiada por Sergio Paolino, propietario de una firma que renta motocicletas ubicada en Rada Tilly.

Paolino se dirigía hacia Ushuaia para recuperar varias motos que habían alquilado turistas, con los cuales se había convenido que quedarían en la ciudad fueguina.

El mismo contó a El Patagónico que por el hecho de haber trabajado anteriormente en la actividad petrolera, tuvo que realizar numerosos cursos de manejo defensivo y eso fue fundamental para reaccionar a tiempo cuando vio que el auto se cruzaba en la ruta.

De acuerdo con su relato, si bien le era imposible evitar el choque, con el “volantazo” que hizo hacia la derecha evitó impactarlo de lleno en el lateral derecho.

El choque fue a la altura del motor de auto, al cual se le desprendió la rueda delantera derecha y quedó en posición normal sobre la banquina contraria a la dirección en que circulaba.

A su vez, la camioneta se fue hacia una depresión del terreno, mientras que el carrito que arrastraba se desprendió y quedó a varios metros de distancia, fuera del asfalto.

“Solo pedía que los ocupantes del auto estuvieran bien y eso lo pude verificar cuando salí de la cabina que se impregnó de humo o polvo por los airbag, pero tuve que patear la puerta que quedó trabada”, precisó.

Se pudo constatar que todos los ocupantes del auto estaban bien y que solo acusaron golpes leve. El padre de familia reconoció que “estamos vivos de milagro”, gracias a la pericia del conductor de la camioneta.