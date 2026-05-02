El “Ferroviario” venció 2-1 a Ciudadela y el CAFA superó por idéntico marcador a Tiro. En la zona “B”, Nueva Generación goleó y sigue firme en la cima.

Ferro y Ameghino se subieron a la punta de la zona "A" del Apertura B

Se disputó este sábado la octava fecha -primera de la segunda rueda- del torneo Zonal B “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, en la zona “A” hay dos nuevos líderes. Uno de ellos es Ferrocarril del Estado, que derrotó de local por 2-1 a Manantiales Behr de Ciudadela y lo bajó de la cima. Los dos goles del ganador los marcó Jorge “Coco” Gaitán, mientras que Ayrton Ríos hizo el tanto del equipo “gaucho”.

El otro que alcanzó la cima, y que tiene un partido pendiente es Florentino Ameghino, que en el clásico y por el partido interzonal, derrotó de visitante 2-1 a Tiro Federal, con dos tantos de Román Ignacio, mientras que el descuento “tirolense” lo hizo Felipe Díaz en el final.

Mientras tanto, Oeste Juniors y Caleta Córdova empataron 1-1 y con ese resultado, los dos se bajaron de la punta y quedaron a uno de los nuevos líderes que tiene la zona “A”. El gol del “Merlucero” lo marcó Lautaro Benegas, mientras que José Contreras igualó para los del Valle “C”.

Por su parte, Comodoro FC se recuperó y fue con goleada de 6-2 ante Talleres Juniors. Los goles del amplio triunfo los anotaron Diego Pérez y Pablo Nieto, ambos en dos ocasiones, Nazareno Campanini y Elías Díaz.

En la zona “B” todo sigue igual ya que ganaron el puntero Nueva Generación como así también el escolta Camioneros.

La “Nueva” goleó de visitante por 5-2 al colista Universitario, mientras que Camioneros, con goles de Matías Carrizo y Santiago Díaz, derrotó -en cancha de Laprida- por 2-1 a Deportivo Roca -había empatado Daniel Derbes- y se mantiene segundo. Mientras que en el restante partido de la jornada, Stella Maris superó de local 2-0 a San Martín.

Panorama de la 8ª fecha

SABADO 2

Zona “A”

- Ferrocarril del Estado 2 / Manantiales Behr de Ciudadela 1.

- Oeste Juniors 1 / Caleta Córdova 1.

- Comodoro FC 6 / Talleres Juniors 2.

Zona “B”

- Camioneros 2 / Deportivo Roca 1.

- Universitario 2 / Nueva Generación 5.

- Stella Maris 2 / San Martín 0.

Interzonal

- Tiro Federal 1 / Florentino Ameghino 2.

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Próxima fecha (9ª)

Zona “A”

- Talleres Juniors vs Oeste Juniors.

- Caleta Córdova vs Ferro.

- M. B. Ciudadela vs Florentino Ameghino.

Zona “B”

- San Martín vs Universitario.

- Nueva Generación vs Camioneros.

- Deportivo Roca vs Tiro Federal.

Interzonal

- Comodoro FC vs Stella Maris.