Conductor ebrio choca en el centro, pero no le secuestran el auto

El siniestro ocurrió sobre calle Pellegrini al 700. No hubo heridos, pero uno de los conductores circulaba con 1,15 gramos de alcohol en sangre y fue infraccionado.

Un choque sin personas lesionadas, pero con intervención policial y sanción por alcoholemia, se registró durante la noche del lunes en el centro de Comodoro Rivadavia. El hecho tuvo lugar en calle Pellegrini al 700 y fue protagonizado por dos vehículos particulares: un Nissan Tiida y un Renault Kwid.

De acuerdo a la información recabada en el lugar, el Nissan era conducido por un hombre de 38 años, mientras que el Renault se encontraba al mando de otro conductor de 37. El impacto fue catalogado como una colisión simple y provocó únicamente daños materiales.

Al arribar personal de la Comisaría Seccional Primera, los efectivos constataron que el conductor del Renault Kwid presentaba signos compatibles con un estado de ebriedad. Ante la imposibilidad de contar en ese momento con personal de Tránsito municipal —que se encontraba interviniendo en otro procedimiento—, se dio aviso a la Agencia Provincial de Seguridad Vial para realizar el control correspondiente.

El test de alcoholemia arrojó un resultado positivo de 1,15 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido. Como consecuencia, se labró el acta de infracción prevista para este tipo de casos. Desde la policía se indicó además que ambos conductores tenían la documentación obligatoria en regla.

Finalmente, el rodado involucrado no fue secuestrado. Según se informó, la decisión respondió a la falta de grúa disponible y a la carencia de espacio físico en la dependencia policial, por lo que el vehículo continuó su circulación con un conductor alternativo habilitado.