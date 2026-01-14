Comodoro impulsa el verano activo para personas mayores en el Centro de Día San Martín

Con una propuesta integral que combina recreación, estimulación cognitiva y salidas a la playa, el Municipio puso en marcha una nueva etapa de las Colonias de Verano 2026 destinadas a adultos mayores semidependientes.

Las Colonias de Verano 2026 continúan desarrollándose en Comodoro Rivadavia con el inicio de un nuevo contingente de adultos mayores semidependientes que participan de las actividades organizadas en el Centro de Día del barrio San Martín. La iniciativa municipal se extenderá durante cuatro semanas y apunta a fortalecer el bienestar físico, emocional y social de las personas mayores de la ciudad.

La propuesta contempla una planificación diaria supervisada por equipos profesionales, que incluye juegos, ejercicios físicos adaptados, dinámicas de estimulación cognitiva y espacios de socialización. Además, los participantes cuentan con desayuno y almuerzo, y forman parte de salidas recreativas a distintos sectores costeros, promoviendo el contacto con otros entornos y el disfrute del verano.

En el inicio de esta nueva etapa, el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, acompañó la jornada y resaltó el crecimiento sostenido de estas políticas públicas. Señaló que cada año se suman más personas mayores a las actividades impulsadas por el Municipio y remarcó la importancia de sostener equipos capacitados para dar respuesta a esta demanda, con una mirada integral sobre el envejecimiento activo.

Rivas también puso en valor el trabajo conjunto de las áreas municipales involucradas y destacó la incorporación de mayor personal para esta edición de la colonia, lo que permite ampliar la atención y fortalecer el acompañamiento diario, priorizando la empatía y la vocación de servicio.

Desde el Centro de Día, su directora Beatriz Barría explicó que el eje de la colonia está puesto en estimular la memoria y la motricidad a través del juego y el recuerdo, al tiempo que se generan espacios de encuentro y disfrute. Entre las actividades previstas se encuentran visitas a las playas de Caleta Córdova y Rada Tilly, pensadas como momentos recreativos y de integración.

Barría subrayó que estas semanas representan mucho más que una propuesta estacional: para los participantes significan una pausa en la rutina cotidiana y una oportunidad para compartir experiencias, fortalecer vínculos y sentirse parte activa de la comunidad, un aspecto que, según indicó, resulta tan valioso para los adultos mayores como para los equipos que los acompañan.