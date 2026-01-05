Arrancan las Colonias de Verano 2026

Se realizó una reunión con responsables de sedes para ultimar detalles de cara al inicio de la propuesta de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

Este martes comienzan las Colonias de Verano 2026 en Comodoro Rivadavia, en una propuesta llevada adelante por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia a través de Comodoro Deportes en trabajo conjunto con áreas como Cultura, Salud, Desarrollo Humano y Familia, entre otras.

La propuesta se desarrollará del 6 de enero al 5 de febrero en 20 sedes distribuidas por toda la ciudad. La misma, ofrecerá actividades lúdicas, recreativas y deportivas y prevé la participación de más de 5 mil niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

El programa Colonias de Verano 2026 pone de manifiesto el trabajo en equipo que se articula entre las áreas municipales y las agrupaciones vecinales de la ciudad, y tuvo su lanzamiento oficial el pasado 11 de diciembre en el CIP, en acto encabezado por el intendente Othar Macharashvili.

La propuesta contempla diversas actividades lúdicas y deportivas, buscando priorizar la inclusión social, la recreación y el encuentro de sus participantes. El programa se divide en colonias recreativas para niños y niñas de 5 a 11 años, colonias pre-deportivas para adolescentes de 12 a 14 años, además de colonias para adultos mayores y personas con discapacidad. También se suman las áreas de Diversidad y Juventud.

Padres y vecinalistas asumen este desafío, con el acompañamiento y respaldo del staff de Comodoro Deportes y el aporte de las diversas áreas y secretarías, esperándose alrededor de cinco mil participantes durante todo el mes de duración, entre infancia, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores.

Serán cinco semanas donde el objetivo será que los participantes de colonias tengan un verano diferente, con formación, contención, educación y recreación en un espacio seguro.

Desde la dirección de actividades de Comodoro Deportes se realizó este lunes una última reunión organizativa y de logística, con el objetivo de ultimar detalles específicos junto a los responsables de sedes, respecto a la recepción de los colonos, detalles de alimentación, traslados, talleres que formarán parte de los programas, cronogramas de salud entre otras actividades articuladas con diferentes secretarías.

“Ya tuvimos muchas reuniones con responsables, en un trabajo fuerte que viene desde octubre aproximadamente, ultimando detalles y resolviendo algunas inquietudes que tengan, también viendo como se trabajó con los profes desde este lunes. Las expectativas son buenas, tenemos buen número de concurrencia. Las vecinales están trabajando fuerte, se están cargando los seguros, se seguirá inscribiendo cuando la colonia esté empezada, pero ya el número es muy prometedor”, sostuvieron desde dirección de actividades de Comodoro Deportes.

Para registrarse en las colonias, los interesados deberán acercarse a las vecinales o sedes más cercanas.

……………….

Colonias de Verano 2026

Sedes Programas: Area Discapacidad, Sec. Diversidad, Sec. Juventud

Sedes Pre-Deportivas (12 a 14 años)

Gimnasio de Comisión de Actividades Infantiles

Club Ingeniero Huergo

Unión San Martín Azcuénaga

Gimnasio municipal Nº3

Sedes Zona Norte (Recreativas 5 a 11 años)

Gimnasio municipal Nº4

Escuela Nº707

Escuela Nº111

Club Ingeniero Huergo

Laprida

Escuela Nº722

Ciudadela

Sedes Zona Sur (Recreativas 5 a 11 años)

Gimnasio municipal Nº1

Gimnasio municipal Nº2

Gimnasio municipal Nº3

Escuela Nº211

Escuela Nº169

Escuela Nº517