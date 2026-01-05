Arrancan las Colonias de Verano 2026

Este martes comienzan las Colonias de Verano 2026 en Comodoro Rivadavia, en una propuesta llevada adelante por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia a través de Comodoro Deportes en trabajo conjunto con áreas como Cultura, Salud, Desarrollo Humano y Familia, entre otras.
La propuesta se desarrollará del 6 de enero al 5 de febrero en 20 sedes distribuidas por toda la ciudad. La misma, ofrecerá actividades lúdicas, recreativas y deportivas y prevé la participación de más de 5 mil niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.
El programa Colonias de Verano 2026 pone de manifiesto el trabajo en equipo que se articula entre las áreas municipales y las agrupaciones vecinales de la ciudad, y tuvo su lanzamiento oficial el pasado 11 de diciembre en el CIP, en acto encabezado por el intendente Othar Macharashvili.
La propuesta contempla diversas actividades lúdicas y deportivas, buscando priorizar la inclusión social, la recreación y el encuentro de sus participantes. El programa se divide en colonias recreativas para niños y niñas de 5 a 11 años, colonias pre-deportivas para adolescentes de 12 a 14 años, además de colonias para adultos mayores y personas con discapacidad. También se suman las áreas de Diversidad y Juventud.
Padres y vecinalistas asumen este desafío, con el acompañamiento y respaldo del staff de Comodoro Deportes y el aporte de las diversas áreas y secretarías, esperándose alrededor de cinco mil participantes durante todo el mes de duración, entre infancia, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores.
Serán cinco semanas donde el objetivo será que los participantes de colonias tengan un verano diferente, con formación, contención, educación y recreación en un espacio seguro.
Desde la dirección de actividades de Comodoro Deportes se realizó este lunes una última reunión organizativa y de logística, con el objetivo de ultimar detalles específicos junto a los responsables de sedes, respecto a la recepción de los colonos, detalles de alimentación, traslados, talleres que formarán parte de los programas, cronogramas de salud entre otras actividades articuladas con diferentes secretarías.
“Ya tuvimos muchas reuniones con responsables, en un trabajo fuerte que viene desde octubre aproximadamente, ultimando detalles y resolviendo algunas inquietudes que tengan, también viendo como se trabajó con los profes desde este lunes. Las expectativas son buenas, tenemos buen número de concurrencia. Las vecinales están trabajando fuerte, se están cargando los seguros, se seguirá inscribiendo cuando la colonia esté empezada, pero ya el número es muy prometedor”, sostuvieron desde dirección de actividades de Comodoro Deportes.
Para registrarse en las colonias, los interesados deberán acercarse a las vecinales o sedes más cercanas.
……………….
Colonias de Verano 2026
Sedes Programas: Area Discapacidad, Sec. Diversidad, Sec. Juventud
Sedes Pre-Deportivas (12 a 14 años)
Gimnasio de Comisión de Actividades Infantiles
Club Ingeniero Huergo
Unión San Martín Azcuénaga
Gimnasio municipal Nº3
Sedes Zona Norte (Recreativas 5 a 11 años)
Gimnasio municipal Nº4
Escuela Nº707
Escuela Nº111
Club Ingeniero Huergo
Laprida
Escuela Nº722
Ciudadela
Sedes Zona Sur (Recreativas 5 a 11 años)
Gimnasio municipal Nº1
Gimnasio municipal Nº2
Gimnasio municipal Nº3
Escuela Nº211
Escuela Nº169
Escuela Nº517