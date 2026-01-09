"Año a año las colonias municipales se superan"

El intendente Othar Macharashvili recorrió las sedes de los gimnasios municipales 1 y 3 en el cierre de la primera semana de las Colonias de Verano 2026. Valoró el crecimiento sostenido de la iniciativa y remarcó: “año a año nos estamos superando, no solo en la cantidad de chicos y chicas, sino también en la calidad de la organización y en la capacitación de los profesores”.

En el marco de una nueva recorrida por distintas sedes de las Colonias de Verano 2026, el intendente Othar Macharashvili; junto al presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez; el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; y el concejal Ariel Montenegro; visitaron los gimnasios municipales N° 1 y N° 3, ubicados en la zona sur de la ciudad, donde niños y niñas participan de las actividades recreativas impulsadas por el Estado municipal.

Durante la visita, Macharashvili destacó el fuerte sentido de pertenencia que se genera en cada sede, al afirmar que "vemos como muchos padres traen a sus hijos a las Colonias y, aunque se muden de barrio, piden volver a la sede donde hicieron amigos y donde se construyó un valor comunitario muy fuerte”.

El intendente también puso en valor el acompañamiento integral que brinda el municipio junto a Comodoro Deportes, especialmente a través del servicio de alimentación. “Hoy compartimos el almuerzo con los chicos y pudimos comprobar que la calidad y calidez con la que se ofrece cada plato generan un vínculo muy especial. Los chicos la disfrutan y eso se convierte en un valor central de esta propuesta. Estamos realmente muy conformes con el trabajo que se está realizando”, expresó.

En esa línea, Othar adelantó que se continuará fortaleciendo la propuesta con nuevas experiencias y salidas recreativas. Seguimos trabajando para mejorar y que los chicos accedan a más actividades. Conocerán las playas, distintos espacios de la ciudad, y se encontrarán con chicos de distintas sedes para seguir haciendo amigos. Más allá de ser una Colonia, esto es una comunidad que se organiza y se vuelve cada año más grande”, afirmó.