Más de 70 participantes iniciaron las colonias de verano de discapacidad

En las instalaciones del Centro de Información Pública se llevó a cabo este lunes el inicio oficial de las colonias de verano de la Dirección General de Promoción de Derechos para personas con Discapacidad dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, a cargo de Luciana Bordón.

Al respecto, el titular de la cartera, Ángel Rivas, remarcó la gran convocatoria que supera en este 2026 el centenar al indicar que los encuentros tendrán lugar los días lunes, miércoles y viernes, finalizando el 6 de febrero. “Es muy importante la convocatoria y si bien hoy comenzaron alrededor de 70 personas que son las que cuentan con el apto médico, estamos con más de 100 inscriptos. Finalizados los trámites de alta, seguramente ya para el día miércoles o viernes, vamos a tener el grupo completo”, aseguró.

En la misma línea, el funcionario detalló que las propuestas incluyen actividades recreativas, deportivas, sociales para personas con discapacidad, al destacar que “se trata de una política pública que venimos desarrollando desde el Estado municipal hace muchos años, por lo que seguimos redoblando los esfuerzos y sosteniéndola como corresponde”.

Asimismo, Rivas valoró que dicha acción se lleva adelante a partir de un trabajo conjunto, “no solo con el área de Cultura, sino también con el Ente Comodoro Deportes y con todos los profesores que se pusieron a disposición para llevar adelante estas actividades. Vamos a tener fechas que se desarrollarán en la zona céntrica, específicamente en la Costanera y otras en el Parque Saavedra, mientras que para cerrar realizaremos como todos los años una actividad en Rada Tilly”, puntualizó el secretario.