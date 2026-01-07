20 sedes y más de 5 mil personas en las Colonias

La propuesta municipal se desarrollará hasta el 6 de febrero en 20 sedes distribuidas en toda la ciudad, con la participación de más de 5 mil personas.

El intendente Othar Macharashvili recorrió este miércoles las sedes de las Colonias de Verano municipales del Gimnasio Municipal N°4 y del Club Huergo, donde una gran cantidad de niños y niñas participan de las actividades recreativas que se desarrollan en ambos espacios.

La propuesta comenzó el 6 de enero y finalizará el 5 de febrero, con actividades lúdicas, recreativas y deportivas en 20 sedes distribuidas en distintos puntos de la ciudad. El programa prevé la participación de más de 5 mil niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Al respecto, Macharashvili destacó que “cada vez que venimos y vemos a los chicos disfrutar, nos deja muy satisfechos por el gran trabajo de los profesores y por la organización. Verlos contentos y siendo parte de todo lo que se planifica y se sostiene año tras año es realmente un lujo”.

Acotó que “para nosotros tiene un valor muy importante que los chicos puedan compartir las comidas y el tiempo con sus amigos durante estas semanas de vacaciones, en cada una de las sedes de las colonias”.

Asimismo, el intendente puso en valor el trabajo articulado entre las distintas áreas municipales, al señalar que “se trata de una propuesta impulsada por la Municipalidad a través de Comodoro Deportes, en articulación con las secretarías de Cultura, Salud, Desarrollo Humano y Familia y Turismo. Este trabajo conjunto potencia a cada área y reafirma el compromiso de los trabajadores municipales”.

Por su parte, el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, sostuvo que “este programa está profundamente inserto en la comunidad y tiene una llegada muy fuerte a los vecinos. Al recorrer las sedes junto al intendente se puede ver el crecimiento sostenido de las colonias, lo que demuestra que se trata de una política pública que se mantiene y se fortalece en el tiempo”.

DIVERSAS ACTIVIDADES LUDICAS

Cabe destacar que las colonias contemplan diversas actividades lúdicas y deportivas, priorizando la inclusión social, la recreación y el encuentro. El programa se organiza en colonias recreativas para niños y niñas de 5 a 11 años; predeportivas para adolescentes de 12 a 14 años, además de propuestas específicas para adultos mayores y personas con discapacidad, sumando también la participación de las áreas de Diversidad y Juventud.