Macharashvili articula con el sector inmobiliario acciones de asistencia

Junto al intendente Othar Macharashvili estuvo presente el secretario de Economía, Fernando Barría; el nuevo presidente de la Cámara Inmobiliaria de Comodoro Rivadavia, Ricardo Loza; y Alejo Pirez, representante de RE/MAX en Comodoro Rivadavia.

Durante el encuentro, el jefe comunal brindó información detallada sobre la situación actual, el estado de las familias afectadas por el deslizamiento del cerro y las necesidades concretas que se están relevando desde el Municipio, en el marco del protocolo de emergencia activado tras el movimiento de suelo.

Al respecto, Loza destacó la importancia del intercambio y señaló que “el intendente nos puso en detalles con información precisa y con la necesidad exacta que él está necesitando. Nosotros, como Cámara Inmobiliaria, nos hemos ofrecido; queremos ser una herramienta para la solución mediata e inmediata de lo que el Municipio necesite”.

En ese sentido, el empresario inmobiliario remarcó que se aguarda un informe técnico y social que permita dimensionar el alcance de la situación: “Estamos esperando un informe donde vamos a tener desde la cantidad de familias, hasta las condiciones de las mismas, para ir brindándoles la solución que están necesitando y luego analizar su reubicación para lo que hoy estamos padeciendo como sociedad en la ciudad”.

Por su parte, Pirez -representante de RE/MAX- manifestó la predisposición del sector privado para colaborar. “Desde el momento que pasaron estos acontecimientos en la ciudad, nos pusimos a disposición del intendente y de todo su equipo. Como referentes de bienes raíces en la ciudad, queremos estar a disposición de lo que podamos hacer desde nuestro esfuerzo y todo nuestro equipo para reubicar a la gente o bien darle las herramientas que necesiten”.

Asimismo, subrayó el costado humano de la situación y la necesidad de un abordaje sensible: “Acá se está tocando algo importante que no es solamente propiedades y bienes raíces, sino familias, sentimientos y esfuerzos de muchos años. Todas las decisiones son muy sensibles; por eso no podemos ponernos objetivos solamente con números, sino entender que cada familia tiene su historia y analizar las posibilidades de soluciones que se podrán brindar”, sentenció.