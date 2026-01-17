Murió el periodista Guillermo Salatino

Sufrió un paro cardíaco mientras se preparaba para una operación de cadera a la que iba a someterse la próxima semana. Tenía 80 años.

El reconocido periodista deportivo Guillermo Salatino murió este sábado a los 80 años en una clínica de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. El deceso ocurrió mientras permanecía internado a la espera de una cirugía de cadera. La Asociación Argentina de Tenis (AAT) y sus colegas de Radio La Red confirmaron la noticia.

“Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo. Aunque en 2022 había anunciado que no volvería a viajar, el año estuvo presente en dos de las series de Copa Davis disputadas por Argentina fuera del país, en Groningen y Bolonia. Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo”, expresaron desde la AAT.

Salatino desarrolló una carrera de más de 40 años vinculada a la comunicación del tenis profesional. En su registro personal figuran 145 torneos de Grand Slam cubiertos en forma presencial, distribuidos en 42 ediciones de Roland Garros, 42 de Wimbledon, 43 del US Open y 18 del Australian Open. Esta cifra lo posicionó como el quinto periodista con mayor asistencia a estos certámenes a nivel mundial.

Su relación con el deporte comenzó en la etapa de jugador en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, institución donde obtuvo títulos en 1968, 1969 y 1970. En el ámbito de la dirigencia, se desempeñó en la AAT y fue fundador del Comité de Prensa de la Federación Internacional de Tenis (ITF), donde ocupó la vicepresidencia durante 17 años.

En los medios de comunicación, trabajó en Radio Mitre, Radio Continental y Radio La Red, además de colaborar en publicaciones como El Gráfico y La Prensa. Su labor profesional recibió distinciones como el premio Ron Bookman Media Excellence Award de la ATP y estatuillas del Martín Fierro. Su participación final en coberturas internacionales se produjo en la serie de Copa Davis disputada en Bolonia durante el año 2025.