El secretario de Control Urbano, Miguel Gómez, confirmó desplazamientos del terreno que obligaron a evacuar vecinos y a cortar la circulación en la calle Cerro Dragón.

Se volvió a mover el cerro y hay más evacuaciones

Nuevos movimientos de suelo registrados este jueves en distintos sectores del Cerro Hermitte encendieron las alarmas y motivaron la evacuación preventiva de vecinos del barrio Sismográfica y de las inmediaciones del cerro Pan de Azúcar.

El secretario de Control Urbano y Operativo del Municipio, Miguel Gómez, explicó que al amanecer se detectó un importante ascenso del morro que atraviesa el ex campo de golf del club Santa Lucía. “Apenas amaneció nos dimos cuenta de que el terreno se había elevado sustancialmente”, indicó el funcionario en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

Tras dar intervención a especialistas en movimientos geológicos, se confirmó el desplazamiento del suelo, lo que derivó en la inmediata notificación al intendente y en el despliegue de maquinaria para reforzar el sector afectado. Sin embargo, Gómez remarcó que será necesario esperar a que el terreno se estabilice para evaluar los pasos a seguir.

Como consecuencia de esta situación, la calle Cerro Dragón permanecerá intransitable, ya que los bloques de pavimento se desplazaron y la zona no presenta condiciones de seguridad.

En paralelo, el funcionario confirmó que el cerro Pan de Azúcar también registró movimientos, motivo por el cual se dispuso la evacuación inmediata de las personas que viven en los alrededores.

Para brindar contención a los evacuados, se instalará una carpa aportada por el Ejército y trailers que serán gestionados por el Municipio.