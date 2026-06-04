Más de 360 estudiantes participaron de una jornada ambiental en el Centro Cultural

La cuarta edición de la Master Class Ambiental reunió a diez escuelas de Comodoro Rivadavia y sumó por primera vez actividades junto a la Secretaría de Salud y Comodoro Turismo.

Con la participación de más de 360 estudiantes, docentes, equipos técnicos, autoridades y organismos invitados, este jueves se desarrolló en el Centro Cultural la cuarta edición de la Master Class Ambiental, una propuesta impulsada por la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia en el marco del programa Ambiente en las Escuelas.

La jornada convocó a diez instituciones educativas de la ciudad y tuvo como principal objetivo fortalecer los espacios de intercambio entre la comunidad educativa, la gestión pública y el conocimiento científico. En esta oportunidad, además, se incorporaron acciones conjuntas con la Secretaría de Salud y Comodoro Turismo.

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La subsecretaria de Ambiente, Jordana Mrla, destacó la continuidad de las políticas vinculadas a la educación ambiental y remarcó la necesidad de abordar los desafíos del desarrollo sostenible desde una perspectiva integral. En ese sentido, sostuvo que la planificación territorial y la gestión ambiental requieren del trabajo articulado entre organismos, instituciones y la comunidad.

La funcionaria también valoró la incorporación de nuevas áreas municipales a la propuesta. Según explicó, la participación de la Secretaría de Salud y Comodoro Turismo permitió ampliar el alcance de la actividad y reunir a más de 360 adolescentes de distintos establecimientos educativos.

Durante la Master Class se abordaron distintas temáticas vinculadas al ambiente, entre ellas la gestión de residuos, el pasivo ambiental, la contaminación industrial dentro del ejido urbano y el uso racional del agua. Estas acciones forman parte del trabajo que la Subsecretaría desarrolla de manera permanente en las escuelas de la ciudad.

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Mrla indicó además que, tras cada edición, muchos estudiantes continúan profundizando los contenidos trabajados junto a sus docentes, mientras que las instituciones educativas suelen solicitar nuevas instancias de capacitación para ampliar las propuestas en el aula.

Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Espíndola, resaltó la importancia de acompañar espacios orientados a la formación y la concientización de las nuevas generaciones. En ese marco, señaló que el compromiso de los jóvenes resulta clave para construir una comunidad con mayores perspectivas de futuro.

Durante la actividad, la Secretaría de Salud presentó nuevamente “Mara”, el chatbot municipal destinado a brindar información sobre infecciones de transmisión sexual, sitios de testeo y consultas vinculadas a la salud sexual. La herramienta fue desarrollada para facilitar el acceso a información de manera ágil y adaptada a las nuevas formas de comunicación.