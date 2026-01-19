Hallaron sin vida a Diego Serón tras más de diez días de búsqueda

El joven, desaparecido desde el 7 de enero, fue encontrado este lunes en una zona de difícil acceso en El Rincón del Diablo. La Justicia investiga las causas del fallecimiento.

Luego de más de una semana de intensa búsqueda, este lunes se confirmó el hallazgo sin vida de Diego Serón, el joven que era buscado desde el pasado 7 de enero. El cuerpo fue encontrado en el sector denominado El Rincón del Diablo, un área de compleja geografía, tras varios días de rastrillajes coordinados por fuerzas de seguridad.

Serón había sido visto por última vez el miércoles 7 de enero, entre las 17:30 y las 18:00, cuando caminaba por el barrio Pietrobelli en dirección al camino Centenario, rumbo a la zona de Kilómetro 3. Según había indicado su familia, el joven salió de su vivienda para observar un trabajo de colocación de pisos y nunca regresó. En el transcurso de la búsqueda, registros de cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de su recorrido por distintos puntos de la ciudad.

Durante los días posteriores a la denuncia, el caso generó una amplia repercusión pública y una fuerte movilización de familiares, vecinos y allegados, quienes difundieron su imagen y aportaron información.

Tras el hallazgo, la causa quedó en manos de la Justicia, que junto a las fuerzas de seguridad trabaja para determinar las circunstancias de la muerte y establecer si existió o no intervención de terceros. Hasta el momento, no se informaron oficialmente las causas del deceso ni detalles adicionales sobre cómo fue encontrado el cuerpo.