También hay riesgo en el barrio Médanos y piden auto evacuación

La sugerencia del Municipio responde a un informe de la Universidad que no descarta movimientos del cerro con posible impacto en esa zona.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia recomendó este domingo por la noche la auto evacuación preventiva del barrio Médanos, en el marco del monitoreo permanente que se realiza sobre el cerro Hermitte. La sugerencia fue difundida a partir de un informe técnico recibido por el Comité de Emergencia municipal, que advirtió sobre la imposibilidad de descartar nuevos movimientos con potencial afectación al sector.

Según el comunicado oficial, alrededor de las 21:20 del domingo, el Municipio recibió un reporte del Comité de Análisis Científico y Técnico de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, elaborado en base a los últimos monitoreos realizados en la zona del cerro Hermitte. El documento señala que existe riesgo de que eventuales movimientos telúricos o desplazamientos puedan impactar en el barrio Médanos.

En ese contexto, y con el objetivo de preservar la vida de los vecinos, la Municipalidad recomendó la autoevacuación de manera preventiva. La medida se suma a las acciones adoptadas en las últimas horas ante el riesgo geológico activo que atraviesa la ciudad, tras el desplazamiento registrado en el cerro Hermitte que obligó a evacuar distintos sectores urbanos.

La recomendación se da además en un escenario institucional marcado por la declaración de la emergencia geológica y urbanística en Comodoro Rivadavia. La ordenanza, aprobada por unanimidad por la comisión de receso del Concejo Deliberante, establece un marco excepcional por 90 días para agilizar decisiones administrativas, técnicas y presupuestarias vinculadas a la crisis.

Desde el ámbito legislativo se indicó que la emergencia busca respaldar las acciones que ya viene desarrollando el Ejecutivo municipal, entre ellas las evacuaciones preventivas, la asistencia a las familias afectadas y la evaluación constante de las zonas consideradas de riesgo.

Los especialistas continúan advirtiendo que el proceso geológico no ha finalizado y que la situación requiere monitoreo permanente.