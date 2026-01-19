Linares impulsa la declaración de emergencia nacional para Comodoro

El senador presentó un proyecto de ley para declarar a la ciudad zona de desastre por 180 días, crear un fondo nacional de asistencia con créditos a tasa cero y otorgar alivio impositivo a los damnificados.

El senador nacional Carlos Linares presentó un proyecto de ley en el Congreso para que Comodoro Rivadavia sea declarada zona de desastre y de emergencia geológica, social, económica y urbanística, a raíz del desplazamiento de suelo registrado en la ladera sur del cerro Hermitte, que afectó gravemente a los barrios Sismográfica y El Marquesado.

La iniciativa propone que la emergencia tenga una vigencia de 180 días y contempla la creación de un fondo especial financiado con recursos del Tesoro Nacional, destinado a otorgar créditos a tasa cero para vecinos y comerciantes que hayan sufrido pérdidas patrimoniales como consecuencia del fenómeno. El proyecto también prevé beneficios impositivos y previsionales, mediante regímenes especiales de pago ante los organismos nacionales de recaudación y seguridad social, siempre que los afectados acrediten su condición a través de certificaciones oficiales.

En los fundamentos del proyecto, Linares advierte que el impacto del evento excede la emergencia inmediata y plantea un desafío de largo alcance para la ciudad. Señala que será necesaria la relocalización de numerosas familias y la realización de estudios técnicos exhaustivos para redefinir criterios de urbanización segura en sectores cercanos a los cerros que rodean Comodoro Rivadavia.

La iniciativa también establece que el Poder Ejecutivo Nacional deberá coordinar acciones con el Gobierno del Chubut y el municipio local para implementar las medidas necesarias y garantizar una respuesta integral ante la crisis. En paralelo, el senador informó que solicitó una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de interiorizarlo sobre la situación y avanzar en una estrategia conjunta de asistencia.

“El objetivo es dotar al Estado local y provincial de herramientas concretas para enfrentar una situación que dejó a cientos de personas sin hogar y a muchos comerciantes sin posibilidad de continuar con su actividad”, expresó Linares al fundamentar el proyecto, para el cual pidió el acompañamiento de sus pares en el Congreso.